Sanremo 2025, uno dei conduttori più amati e attesi salirà sul palco: Carlo Conti sicuro

Sanremo 2025, Carlo Conti porterà sul palco dell’Ariston uno dei volti più amati e attesi della 75esima edizione: il conduttore felicissimo

Settimana dopo settimana ci avviciniamo sempre di più alla 75esima edizione del Festival di Sanremo; Carlo Conti, che ha preso tra le mani le redini della conduzione dopo il successo ottenuto da Amadeus per ben 5 edizioni consecutive, mira a rendere la settimana sanremese più scoppiettante che mai.

Motivo per il quale, il volto di Tale e Quale Show sta facendo ‘carte false’ per avere al suo fianco i volti più amati del panorama artistico italiano. Fra questi, sembrerebbe che uno dei conduttori più amati sul piccolo schermo sia pronto ad affiancare Conti a Sanremo. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2025, al fianco di Carlo Conti anche l’amato conduttore: pubblico felicissimo

Il 2 dicembre Carlo Conti annuncerà con un Tg speciale la lista dei cantanti che parteciperanno ufficialmente a Sanremo 2025. Nel frattempo però, il conduttore si sta anche occupando di scegliere accuratamente i co-conduttori e le co-conduttrici che lo affiancheranno in questa speciale esperienza.

Già nelle precedenti settimane si era parlato della possibile presenza del conduttore Paolo Bonolis alla kermesse sanremese. Fino a questo momento nessuno dei due volti appartenenti rispettivamente alla tv statale e a quella generalista avevano proferito parola. A quanto pare però, Conti inizia a scoprire le carte in tavola.

Nel frattempo in cui si attende di conoscere nuovi dettagli su Sanremo 2025, Carlo Conti fa sapere che Bonolis sarà ospite speciale nella finalissima di Tale e Quale Show. “Il Paolo nazionale sarà qui con noi per il gran finale, farà parte della giuria” – ha fatto sapere il conduttore Rai. Al momento la partecipazione di Bonolis allo show delle imitazioni canore sarebbe confermato, ma si attende il fatidico sì anche per Sanremo. Il settimanale Di Più Tv non avrebbe dubbi: Conti vorrebbe che il caro amico e collega presenziasse al Festival della canzone Italiana per una o due sere.

Questo porterà i vertici di Cologno Monzese ad approvare la richiesta proveniente dagli uffici Rai? C’è chi pensa che questa porta pronta a spalancarsi possa portare Bonolis a stabilirsi definitivamente sulla tv concorrenziale, magari alla conduzione di un programma tutto suo come Il senso della vita. D’altronde, sarebbe questo un gradito ritorno per il conduttore che ha fatto il suo esordio proprio sulla rete ammiraglia.