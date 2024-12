Se dalla doccia esce poca acqua c’è una cosa che devi controllare subito: puoi risparmiare una fortuna

Se dalla doccia esce poca acqua non correre subito a chiamare l’idraulico: prima controlla questo, così risparmi un sacco di soldi.

Fare una bella doccia calda, soprattutto in inverno dopo una lunga giornata di lavoro, è una coccola irrinunciabile che non serve solamente per prendersi cura del proprio corpo e della propria igiene personale, ma anche per rigenerarsi ed alleviare la tensione dalla fatica quotidiana. C’è chi preferisci farla, invece, la mattina per iniziare la giornata con il piede giusto, tutto pieno di energie.

Ma al di là di queste abitudini personali, immagina di essere sotto la doccia e di accorgerti improvvisamente che dal soffione esce poca acqua. Un vero problema!

Prima, però, di correre subito a chiamare l’idraulico controlla questo dettaglio. Forse puoi risolvere il problema da solo in poche semplici mosse e risparmiare così un sacco di soldi.

Dalla doccia esce poca acqua? Aspetta a chiamare l’idraulico e controlla subito questo

Se ti sei accorto che esce poca acqua quando fai la doccia le cause all’origine del problema potrebbero essere molteplici. Nella peggiore delle ipotesi, il malfunzionamento potrebbe essere legato ad un problema di tubature. In quel caso l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rivolgersi ad un professionista. Stesso discorso se c’è una perdita o se la pressione dell’acqua è bassa a livello di impianto. Anche in questi casi, infatti, sarà necessario l’intervento dell’idraulico per riportare tutto alla normalità.

Prima però di rivolgerti ad un tecnico controlla questo. Se sei fortunato potrai risolvere la situazione da solo in poche semplici mosse. Sì, perché molto probabilmente tutto dipende dalla presenza di calcare sulla ghiera della cornetta e o del soffione della doccia. In tal caso, sarà sufficiente svolgere una pulizia bella approfondita perché l’acqua torni a fluire regolarmente.

Prepara quindi una miscela fatta con 150 centilitri di aceto di vino bianco riscaldato, 250 centilitri di acqua ed il succo di un limone. Se possibile, smonta direttamente il soffione ed immergilo in una bacinella contenete la soluzione appena preparata e lascia tutto in ammollo per qualche ora. Meglio ancora per tutta la notte.

Trascorso il tempo necessario, procedi alla pulizia dei forellini da cui dovrebbe passare l’acqua, aiutandoti con un ago o uno stuzzicadenti. Infine, passa la superficie con un vecchio spazzolino da denti, in modo da eliminare ogni residuo di calcare e di prodotto.

Qualora il doccino fosse fisso nessun problema! Riempi un sacchetto di plastica con aceto, acqua e succo di limone, immergici dentro il soffione e chiudi tutto legando la busta intorno al soffione stesso con l’aiuto di un elastico. Attendi qualche ora e poi esegui i passaggi sopra indicati. Facile, non è vero?