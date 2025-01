Se guido avendo dimenticato la patente a casa rischio qualcosa di grosso? La legge è chiara

Hai dimenticato la patente a casa? Ecco quali possono essere le conseguenze di questo comportamento secondo la Legge. Tutto quello che devi sapere.

Nelle ultime settimane il tema della titolarità della patente di guida ha caratterizzato i dibattiti generali tra gli automobilisti. L’arrivo del nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotte nuove regole e norme sulla sicurezza stradale.

Pensato per limitare gli incidenti e assicurare il massimo della sicurezza su strada, il nuovo Codice ha contribuito a generare grande attenzione in merito alle conseguenze per chi guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Tra queste, la sospensione della patente di guida rimane uno dei temi centrali all’interno della nuova normativa.

Nonostante l’introduzione di nuove regole all’interno del Codice della strada, sono molte le violazioni rimaste invariate nel corso degli anni. Tra queste, spiccano le sanzioni direttamente collegata a chi decide di mettersi al volante senza avere con sé la patente di guida.

Patente dimenticata a casa: quali sono le conseguenze

Dimenticare la patente di guida a casa, nonostante possa sembrare un’infrazione minore, può comportare molteplici rischi all’automobilista coinvolto. Quest’ultimo, infatti, può incorrere in una sanzione amministrativa la quale può variare da 42 fino a 173 euro. In seguito alla compilazione del verbale, l’automobilista dovrà presentarsi presso le autorità competenti per esibire la propria patente di guida. In caso contrario, l’automobilista riceverà una nuova sanzione amministrativa fino a 1.731 euro.

La situazione cambia radicalmente nel caso in cui l’automobilista non sia affatto in possesso della patente di guida. In questi casi, difatti, il comportamento rientra nel reato penale, con sanzioni molto più severe e gravose, le quali possono prevedere anche l’arresto fino ad un massimo di un anno.

Chi guida un veicolo con una patente di categoria diversa, invece, rischia una sanzione amministrativa da un minimo di 1.021 fino ad un massimo di 4.084 euro e la sospensione della patente posseduta. Non mancano le conseguenze anche per chi guida con una patente ritirata o sospesa. In questi casi, l’automobilista rischia di ricevere una multa fino ad un massimo di 8.186 euro, oltre al fermo amministrativo del proprio veicolo per tre mesi.

Secondo l’art. 126 del Codice della strada, invece, chi guida con una patente scaduta può andare incontro a due tipologie di sanzioni. Nel primo caso, l’automobilista può ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 638 euro. In aggiunta, è possibile incorrere nel ritiro della propria patente di guida come sanzione amministrativa accessoria.