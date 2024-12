Se hai amici a quattro zampe in casa attenzione a queste piante: i rischi di cui pochi sanno

Massima attenzione se abbiamo in casa una di queste piante, il nostro amico a quattro zampe è in pericolo. Ecco quali sono, la lista completa!

Avere un cane o un gatto ci regala momenti davvero speciali. Possiamo conoscere un amore diverso, incondizionato. Loro saranno sempre al nostro fianco. Facciamo attenzione a cosa mangiano, se giocano abbastanza ma hai mai controllato se le piante che ci sono in casa possono essere per loro un pericolo?

Scopriamo insieme le piante che è meglio rimuovere immediatamente se non vuoi correre rischi con il tuo amico a quattro zampe. Quindi non ci dilunghiamo troppo e prendiamo nota!

Addio a queste piante in casa se hai animali

La sicurezza del nostro amico a quattro zampe, cane o gatto che sia, è una vera e propria priorità. Molto spesso ci sono dei pericoli all’interno della nostra abitazione, o in giardino, al quale non pensiamo. Le sostanze presenti in queste piante sono molto dannose per i nostri amici. Possono causare vomito, diarrea, irritazione cutanee ed in casi gravi anche danni cardiaci o al fegato.

Ma quali sono le piante dannose? Iniziamo subito con la prima, parliamo dell’Azalea. Un arbusto molto bello ma le parti sono tossiche, in modo particolare le foglie per i gatti. Una ingestione particolarmente importante delle sue piante causa un avvelenamento da Digitale.

I primi sintomi sono nausea, salivazione aumentata e vomito. Passiamo al Cactus. I sintomi dipendono, anche in questo caso, dalla quantità ingerita. Spesso si manifesta euforia e ansia, un aumento della loro attività motoria seguita da tremori e delirio. Ricordiamo che la Giada, l’Euforbia e l’Aloe rientrano in queste piante.

Anche la Cycas, o Sago Palm è molto pericolosa per i nostri amici a quattro zampe. Ha delle componenti tossiche specialmente per i cani. I sintomi più comuni sono vomito e diarrea, ma possono peggiorare in modo veloce e portare alla letargia. Questa pianta, poi, può avere anche effetti a lungo termine come lo sviluppo di tumori.

Passiamo ad una pianta bellissima per casa, ma velenosa per i nostri animali, parliamo dell’Oleandro. Influisce sul sistema nervoso dell’animale, anche con l’acqua presente nei vasi. Il mughetto, ovvero quei bellissimi fiori a forma di campana sono letali per i gatti, e solitamente manifestano problemi dopo circa 6 ore dall’ingestione.

Il gelsomino, se ingerito, ha molti effetti negativi su cani e gatti come difficoltà di deglutizione, convulsioni e difficoltà respiratorie. Ci sono però anche delle piante super innocue che possiamo avere sia in casa, che in giardino senza alcun tipo di problema. Parliamo della pianta del Rosario, oppure della Palma Areca, passando per le Orchidee e la Kentia.

Quindi, adesso controlla bene in giardino quali piante hai per essere sicura che il tuo animale domestico non posso incorrere in nessuna problematica se ti distrai per qualche motivo!