Se non sai cosa guardare in tv stasera, questo film fa al caso tuo: è tratto da un romanzo iconico

Questa sera non puoi assolutamente perderti questo appuntamento sul piccolo schermo. Ecco che cosa vedere, un film che è un vero e proprio capolavoro.

In questa settimana di Natale ci sono molti programmi interessanti che possiamo vedere come nel caso di questa sera. Noi ti vogliamo segnalare un film molto bello e che è stato preso da un libro veramente incredibile. Impossibile che tu non lo abbia mai letto. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, secondo te di che film si tratta?

Scopriamo insieme che cosa non puoi assolutamente perderti il giorno prima della Vigilia di Natale. Qualcosa di veramente bello in una nuova versione particolare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Un vero e proprio capolavoro in televisione questa sera

Questa sera prendiamoci il nostro tempo e dopo aver cenato mettiamoci sul divano con una bella tazza di tisana o camomilla e la nostra copertina. Accendiamo le luci dell’albero di Natale e lasciamoci trasportare dalla magia di questo film. Di quale parliamo? Ovviamente del “Il nome della Rosa”. Possiamo vederlo alle 21.20 circa su Rai3.

Qual’è la sua storia se non conosci il film? Ci troviamo nell‘autunno del 1327. Ci sono state delle morti misteriose che hanno sconvolto il monastero benedettino e la sua vita tranquilla. I frati credono che a breve ci sarà un Apocalisse ma il monaco Guglielmo Da Baskerville, arrivato in questo posto insieme al novizio Adso da Melk indaga e scopre altro.

Si scatena, però l’ita dell’inquisitore Bernardo Gui, Guglielmo e Adso devono impegnarsi al massimo per cercare di scagionare le persone che erano state prese come capo espiatorio. Come andrà a finire? Gustiamoci questo film bellissimo che è stato ripreso dal un incantevole libro, ovvero l’omonimo di Umberto Eco.

In questa bellissima versione restaurato vediamo nel cast attori come Sean Connery, Christian Slater ed Helmut Qualtinger. La regia é stata curata da Jean-Jacques Annaud. Ha anche vinto numerosi premi come miglior fotografia (Tonino Delli Colli), migliori costumi i (Gabriella Pescucci) e migliore scenografia (Dante Ferretti).

Quindi non possiamo assolutamente perderci un vero e proprio capolavoro del cinema internazionale. Ma sai a quando risale questa pellicola? Al 1986! Sono passati un po’ di anni ma é sempre un vero piacere poterla ammirare in tutta la sua bellezza. Ovviamente anche la storia narrata fa parte del suo fascino.

Se per qualche motivo non hai mai letto il capolavoro di Umberto Eco recupera in questi giorni di festa siamo certi che non ti pentirai assolutamente, anzi! L’appuntamento quindi è per questa sera, intanto, con il film.