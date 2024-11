Se odi stirare, ecco un semplice trucco (gratuito): dimezzi tempi e costi di consumo

Stirare non piace a nessuno, ma mettendo in pratica un semplice trucco si possono dimezzare tempi e consumi.

Ci sono delle incombenze che sono più noiose di altre, eppure alle quali non possiamo sottrarci. Stirare è sicuramente una di queste. Se, infatti, vogliamo indossare i nostri abiti senza grinze e pieghe, dobbiamo rassegnarci. A preoccuparci, però, non è solo la fatica, ma anche il consumo che questo elettrodomestico porta in bolletta. Per fortuna, esiste un trucchetto che ci permette di dimezzare i tempi e, di conseguenza, anche i costi.

Che non si possa rinunciare del tutto al ferro da stiro è ormai chiaro, nonostante le tante “alternative” che spesso ci vengono proposte. Si può, tuttavia, ingegnarsi e imparare a sfruttare dei piccoli trucchetti furbissimi per evitare che una simile faccenda domestica diventi un incubo per noi e per il portafoglio.

Ho dimezzato tempi e consumi quando devo stirare: il trucco furbissimo

Di sicuro, a questo punto, in molti si staranno chiedendo quale particolarissimo prodotto dovranno acquistare, ma la risposta è: nessuno. In realtà, è molto probabile che ciò che occorre sia già nelle nostre case. Di che si tratta? Di carta stagnola. Sì, proprio quella di cui ci serviamo comunemente in cucina per le esigenze più disparate. Un rotolo, in genere, non manca mai, vista proprio la sua versatilità. Ma cos’ha a che fare questo prodotto con il ferro da stiro?

Ebbene, non tutti sanno che sfruttando la carta stagnola è possibile dimezzare i tempi e, ovviamente, come conseguenza, i consumi quando si stira. In che modo? Ciò che faremo sarà andare a sfruttare la stessa come conduttore di calore. Basterà adagiarla sull’asse da stiro, sotto al capo che dovremo stirare.

In questo modo, il calore che il tessuto riceverà dal ferro da stiro sarà “doppio”, sia dall’alto che dal basso. E, ovviamente, il processo di eliminazione delle pieghe si velocizzerà. Dunque, potremo così occuparci più velocemente di provvedere a tutti i capi e terremo meno tempo l’elettrodomestico in corrente.

Si tratta di una soluzione davvero semplicissima ed economica, alla portata di tutti ma che, ripetuta nel tempo, potrebbe portare una differenza notevole in bolletta, soprattutto in un periodo, come quello invernale, in cui tra riscaldamenti e varie questa schizza quasi sempre alle stelle.