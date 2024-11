Se ti piace il panettone Bauli compra quest’altro alla LIDL: stesso produttore e ingredienti, ma costa la metà

Forse nessuno te l’ha mai detto prima, ma se ti piace il panettone Bauli dovresti comprare quest’altro del LIDL: il produttore e gli ingredienti sono gli stessi, ma costa meno.

Anche se manca più di un mese a Natale, i supermercati e i negozi si sono già riempiti di articoli natalizi. Primi fra tutti di pandori e panettoni. Nelle corsie dei vari punti vendita sono già presenti tantissime marche ed altrettanti gusti di quella che è senza dubbi la specialità simbolo di questa ricorrenza.

Ogni anno uno dei panettoni più acquistati dai consumatori è senza dubbi quello Bauli. Ciò che però forse non sai è che esiste una sorta di panettone ‘gemello’ realizzato dallo stesso produttore con i medesimi ingredienti e si può acquistare a metà prezzo al LIDL.

Se ti piace il panettone Bauli compra quest’altro alla LIDL: è buono uguale, ma costa la metà

Quest’anno per Natale lascia perdere il panettone Bauli. Acquista quest’altro panettone realizzato dallo stesso produttore con i medesimi ingredienti. Costa la metà e puoi trovarlo da LIDL. Nello specifico si tratta del panettone Favorina, prodotto sempre da Bauli, anche se l’etichetta non lo rivela esplicitamente. Basta, però, cercare l’indirizzo dell’azienda produttrice su Google per scoprire che si tratta proprio della nota marca veronese.

Anche gli ingredienti utilizzati sono sostanzialmente gli stessi, anche se non possiamo dire che i due panettoni siano del tutto identici. In quello Bauli c’è il 16,9% di uvetta e il 14,8% di scorze d’arancio, mentre quello LIDL ha il 15% di uva sultanina e il 12% di scorze d’arancio candite. Un’altra sostanziale differenza riguarda il processo di lievitazione e di raffreddamento che nel secondo caso vanno incontro ad una significativa riduzione dei tempi.

“La differenza tra i due prodotti è determinata da specificità nel processo produttivo e nella formulazione delle ricette”. Precisa Bauli stessa. Entrambi i prodotti, tuttavia, sono realizzati seguendo le norme qualitative dell’azienda, con tecniche all’avanguardia.

Diverso è anche il costo. Se da un lato il panettone Bauli si aggira intorno agli 8-10 euro al chilo, quello Favorina costa decisamente meno. Siamo, di fatto, sui 4,29 euro al chilo. In ogni caso, risulta piuttosto anomalo il fatto che probabilmente il panettone Bauli è realizzato con uova di galline allevate in gabbia, dal momento che sull’etichetta non è riportata alcuna indicazione in merito, facendo quindi supporre quanto sopra descritto, mentre LIDL vende un panettone realizzato con uova di galline allevate a terra.

Come ha riportato Il Fatto Alimentare, ciò non deve stupirci dato che il 50% delle uova prodotte in Italia proviene da galline che vivono in gabbia. Scegliere queste uova comporta un risparmio di 8-10 centesimi a panettone.