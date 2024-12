Se vuoi far brillare la tua friggitrice devi pulirla nel modo giusto: fai così e sarà sempre pronta all’uso

La friggitrice puoi pulirla in modo sicuro ed impeccabile così: il metodo collaudato per farla tornare brillante e pronta all’uso.

Questo è un elettrodomestico molto usato in cucina. Grazie al suo aiuto è possibile ottenere fritti perfettamente asciutti e croccanti. E poi, con questo sistema, friggere è un vero gioco da ragazzi. Basta immergere il cestello con gli ingredienti nell’olio bollente e in pochi secondi è tutto pronto.

Finché si tratta di friggere, quindi, non ci sarebbero dubbi. I problemi arrivano con la pulizia dell’elettrodomestico.

Si perché, oltre a cambiare l’olio regolarmente, è importante occuparsi anche della pulizia di base della friggitrice. Altrimenti, i nostri piatti non verranno più bene ed anche l’elettrodomestico rischierà di danneggiarsi. Ma stai tranquillo, perché con questo metodo facilissimo non rischi nulla!

Friggitrice, il metodo per pulirla e farla tornare come nuova: così sarà sempre pronta all’uso

Che la friggitrice sia uno strumento utile ad ottenere piatti pazzeschi è ormai appurato. È bene, però, tenere presente che per preparare fritti perfetti, l’elettrodomestico deve portare l’olio a temperature molto elevate, di conseguenza alcune parti della friggitrice potrebbero anche incrostarsi. Se poi questi residui non vengono rimossi, a lungo andare si rischia di danneggiare l’elettrodomestico e di servire piatti poco gustosi e ancor meno sani. Ecco perché non bisognerebbe mai sottovalutare la sua pulizia.

Per cominciare, occorre assicurarsi di aver rimosso la spina dalla corrente, che la friggitrice sia ormai fredda e che l’olio esausto sia stato rimosso. Dopodiché, è sempre buona norma consultare il libretto delle istruzioni per evitare di combinare pasticci. Fatto ciò, si potranno smontare alcuni pezzi, come ad esempio il cestello, i filtri e in qualche caso le serpentine, per poi lavarli a mano con un detergente per piatti e una spugna morbida, facendo attenzione a risciacquare bene e a lasciare asciugare il tutto prima di procedere con il rimontaggio.

Per eliminare le incrostazioni più ostinate è possibile lasciare le parti rimosse in ammollo in acqua calda e detersivo per i piatti per almeno un’ora. Successivamente procedi con il normale lavaggio. Nel caso in cui l’elettrodomestico non sia tanto sporco o qualora non si potessero smontare i pezzi, puoi semplicemente passarli con una spugna morbida umida. Rimonta infine le componenti estraibili solo quando saranno asciutte. Si sconsiglia inoltre di evitare il lavaggio in lavastoviglie, salvo particolari indicazioni riportate sul libretto delle istruzioni.

Non usare nemmeno prodotti come l’aceto o il bicarbonato di sodio, poiché insieme si annullano. Piuttosto, puoi sfruttare l’effetto leggermente abrasivo del bicarbonato per rimuovere le incrostazioni più difficili. Per il resto il detersivo per i piatti e l’acqua calda andranno benissimo!