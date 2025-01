Sentivo un pessimo odore in tutte le stanze della casa: finalmente ho capito da dove veniva e ora so come rimediare

Scopriamo come possiamo evitare di sentire cattivo odore dopo che abbiamo pulito la casa, non è assolutamente difficile come pensiamo! Il segreto che ti stupirà.

Ogni giorno, specialmente se abbiamo degli animali domestici o dei bambini piccoli, puliamo casa spazzando prima e pulendo con lo straccio poi. Ma può capitare, che dopo queste operazioni, sentiamo un cattivo odore nelle varie stanze. Ecco quindi che cercate di capire da dove proviene ma non vi date pace.

Noi oggi ti vogliamo svelare come mai accade e stai tranquilla che non è così impossibile, anzi. E’ un problema che frequentemente accade e c’è un motivo. Scorri le prossime righe e prendi appunti.

Addio cattivo odore dopo aver pulito. Il colpevole è lui

In casa avere un pavimento pulito e profumato è il sogno di tutti noi, o almeno ci proviamo. Passiamo la scopa anche più volte al giorno e puliamo con lo straccio una volta al giorno. Ma come mai capita che sentiamo un cattivo odore in tutte le stanze dove lo abbiamo passato? Sicuramente dipende dallo straccio o dal mocio che non abbiamo disinfettato dopo i vari utilizzi.

Si hai letto bene, la colpa del cattivo odore dipende dallo strumento per la pulizia! Ma questo accadeva fino a ieri, noi oggi ti vogliamo mostrare alcuni rimedi casalinghi e super economici che ti permetteranno di avere degli stracci disinfettati perfettamente. Iniziamo ovviamente con un ingrediente che si trova in cucina.

Il nostro amato bicarbonato di sodio. Immergiamo il nostro staccio o mocio dentro ad una bacinella di acqua tiepida e mettiamo mezzo bicchiere di bicarbonato. Lasciamo in ammollo fino a quando l’acqua non torna trasparente. Volendo, possiamo lavarlo anche in lavatrice aggiungendo il bicarbonato nella vaschetta del detersivo ed impostando un lavaggio a 70 gradi.

Ottima soluzione anche aceto e limone. La procedura è sempre la stessa ma mettiamo il succo di un limone intero e mezzo bicchiere di aceto. Una volta che l’acqua si è raffreddata risciacquiamo con attenzione. Vogliamo utilizzare l’ammoniaca? Teniamo lo straccio, o il mocio, in ammollo per due ore e facciamo poi asciugare all’aria aperta.

Importantissimo non uniamo l’ammoniaca con la candeggina per evitare pericolose reazioni tossiche e allergiche. Quando utilizzi lo straccio, o il tuo mocio, metti sempre qualche goccia di olio essenziale come quello di tea tree oil per disinfettare. Il cattivo odore dalle varie stanze della casa sarà solamente un lontano ricordo. In pochissime mosse e spendendo praticamente zero abbiamo disinfettato qualcosa di super utile per la casa!