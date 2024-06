Serie A Beach Soccer 2024: a Gaeta il calcio su spiaggia

Il campionato di Serie A Beach Soccer Puntocuore 2024 ha fatto tappa a Gaeta dal 20 al 23 giugno, regalando quattro giorni di emozioni, sfide mozzafiato e spettacolo puro sulla sabbia.

La competizione ha visto protagonisti sia le squadre maschili che quelle femminili, impegnate in match valevoli per il campionato e per i preliminari della Coppa Italia. Tra le partite più attese, la finale di Supercoppa femminile ha catturato l’attenzione del pubblico, con un emozionante scontro tra Lady BS Terracina e Cagliari BS. Le ragazze sarde hanno trionfato con un punteggio di 2-1, grazie a un decisivo gol di Olivieri nel terzo tempo di gara. Rammarico per le terracinesi, campionesse d’Italia nella scorsa stagione, che sognavano di alzare il trofeo praticamente da padrone di casa.

Il Marina Beach Stadium sulla spiaggia di Serapo, è stato il cuore pulsante dell’evento, attirando un grande numero di spettatori e appassionati. Le strutture, adibite appositamente, hanno offerto uno scenario perfetto per la competizione, con un’ambientazione che ha esaltato la bellezza naturale della location e la passione per il beach soccer.

Le squadre partecipanti, provenienti da ogni angolo d’Italia – dalla Sardegna alla Lombardia, dalla Calabria alla Sicilia, dalla Liguria all’Abruzzo, dall’Emilia Romagna al Lazio – hanno dato vita a un evento sportivo caratterizzato da un alto livello di gioco e da una grande competitività. Ogni partita è stata un mix di tecnica, strategia e determinazione, che ha coinvolto il pubblico in un crescendo di emozioni.