Si fa consegnare quasi 1000 euro per un cellulare, denunciata per truffa

Il 17 luglio c.a. a Monte San Biagio (LT), a conclusione indagini scaturite da denuncia – querela presentata da un cittadino classe56, residente a Monte San Biagio (LT), i Carabinieri della locale stazione, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa aggravata, una cittadina classe76 residente in Somma Vesuviana (NA).

La predetta, con artifici e raggiri, mediante invio di messaggi whatsapp sull’utenza in uso al denunciante, è riuscita a farsi consegnare, tramite bonifico su una carta prepagata a lei intestata, la somma di euro 965,00 per l’acquisto di un telefono cellulare.