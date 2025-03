Si ferma il Grande Fratello, salta tutto in vista della finale: telespettatori furiosi!

I tifosi del Grande Fratello si infuriano, si ferma la trasmissione e salta tutto in vista della finale. Anticipazione da non credere.

Oggi torniamo a parlare di uno dei programmi più attesi della televisione italiana, scopriamo tutto più da vicino.

Il 31 marzo è la data della finalissima del programma di Canale 5 con tanti colpi di scena ancora in serbo. Quello che non ci aspettavamo però è di vedere i telespettatori infuriati e senza parole. Il programma continua a essere punto di riferimento per milioni di persone anche se rispetto al passato, inutile negarlo, gli ascolti sono decisamente scesi.

La decisione presa dagli autori nelle ultime ore crea un po’ di panico e di dispiacere perché improvvisamente si è deciso per uno stop inatteso. In gara, verso l’ultimo atto, ci sono ancora Chiara, Helena, Javier, Jessica, Giglio, Mariavittoria, Shaila, Tommaso e Zeudi. Staremo a vedere quello che ci hanno riservato per un rush finale di trasmissione che sarà molto differente da quello che ci aspettiamo.

Grande Fratello si ferma, stop inatteso

Salta il doppio appuntamento settimanale col Grande Fratello, la finalissima è confermata per il 31 marzo prossimo ma fino a quel giorno ci attendono delle sorprese davvero inaspettate.

Davide Maggio ha specificato che questa settimana sarà l’ultima con due puntate e a partire dalla prossima lo show andrà in onda per una sola volta di lunedì. Un modo per dilatare i tempi da qui alla finalissima che rimane l’evento più atteso, ma che ancora deve macinare metri per arrivare al traguardo.

La quarantesima puntata andrà in onda lunedì 17 marzo per poi vedere la semifinale il 24 e la finalissima il 31. Il 20 marzo Canale 5 manderà in onda Titanic, mentre il 27 ci sarà l’ultima puntata della miniserie Il Turco con Can Yaman. Il pubblico è molto curioso di vedere chi sarà il vincitore finale con Zeudi Di Palma che continua a ricevere consensi e a scalare le posizioni di sondaggio.

Da casa intanto potranno seguire la diretta della casa, 24 ore su 24, su Mediaset Extra con possibilità di scegliere anche tra varie inquadrature. Quello che è evidente ormai è che il pubblico si è fidelizzato, ma tanti si erano abituati al doppio appuntamento e non hanno gradito la scelta presa dalla direzione conscia di non voler poi prolungare ulteriormente le cose rendendo le puntate noiose e magari prive di motivi di essere. Attenzione però questa edizione ci ha abituato a continui cambi e non è da escludere che ce ne possano essere altri.