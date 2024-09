Si incatena per protesta davanti il Comune, denunciato per interruzione di pubblico servizio

Un ragazzo di 29 anni originario di Terracina (LT), in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per 3 anni, nel pomeriggio del 27 settembre c.a., inscenava una protesta incatenandosi a un corrimano posto all’ingresso del locale palazzo Comunae impedendo l’accesso ai dipendenti e al pubblico.

La protesta era stata fatta poiché il giovane lamentava di non essere adeguatamente essere assistiito economicamente dai servizi sociali.

I Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile, giunti sul posto, interrompevano l’azione di protesta del 29enne e lo deferivano all’Autorità Giudiziaria per interruzione di un servizio pubblico.