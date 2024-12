Soggiorno in Hotel, pochi conoscono il trucco della bottiglia: a cosa serve

Una cosa che nessuno fa ma che dovremmo iniziare tutti quando siamo in albergo. La scoperta che ti lascia stupito, provala immediatamente!

Al periodo più intenso dell’anno manca sempre meno. Ci sono preparativi, liste della spesa e tanto altro ma in tanti hanno risolto il problema. Passeranno della giornate in albergo. Che sia in montagna o al mare, oppure in una bella capitale europea. Ma sai che c’è un segreto che devi conoscere se vai in albergo?

Noi ti vogliamo svelare di quale si tratta e per quale motivo ti occorre una bottiglia. Siamo assolutamente certi di aver stuzzicato la tua curiosità quindi non ci dilunghiamo oltre!

Camera d’albergo e bottiglia, quello che devi sapere

Fare un viaggio è sempre bellissimo e molto emozionante. In famiglia assume anche tutto un altro valore, possiamo costruire ricordi. Ma se dobbiamo viaggiare da soli per lavoro, o anche per svago, è molto importante che nella nostra stanza di albergo ci sentiamo sicuri. Di recente una assistente di volo della compagnia olandese KLM ha rivelato alcuni consigli.

La donna si chiama Esther Sturrus ma come mai consigli di fare questo particolare test della bottiglia? L’idea è quella di farla rotolare sotto il letto, in questo modo possiamo verificare che non ci sia niente o nessuno sotto. E’ vero che casi di persone intruse nelle camere sono rarissimi ma una piccola verifica al volo non fa male!

Ovviamente, se la bottiglia si ferma ci possono essere anche degli ostacoli, o se cambia direzione. Questo trucco ci può aiutare a stare tranquilli e ad avere anche la certezza che la camera si pulito sotto il letto. Un piccolo segreto che se ci fa stare bene è assolutamente innocuo ed anche corretto provarlo, se viaggiamo da soli specialmente.

L’assistente di volo ha anche indicato altri consigli. Si è appannato il bagno? Utilizziamo l’asciugacapelli per togliere gli aloni. Se vogliamo coprire lo spazzolino da denti utilizziamo una tazza di cartone. In questo modo possiamo veramente migliorare la nostra esperienza in albergo. Ma sai che lei non è l’unica a dare consigli del genere?

Anche un altro TikToker, Leo Lenier, ha evidenziato altri aspetti. Ad esempio le casseforti in albergo sono molto vulnerabili. Non lasciamo quindi oggetti di valore o documenti ma portiamoli con noi in luoghi sicuri. Possono sembrare consigli banali ma in alcuni casi sono davvero utili e ci permettono di stare meglio. Viaggiare da soli é bello ma, capita, che sia più pericoloso rispetto ad un viaggio familiare, quindi fate tutti le prove del caso se vi fanno stare meglio!