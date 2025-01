Specchio rotto? Altro che sfortuna, attenzione a dove lo butti: in pochi sanno questa cosa

Capita che in casa si rompa uno specchio ma poi non sappiamo dove gettarlo. Scopriamolo insieme perché abbiamo sempre sbagliato! Rimarrai stupito dalla risposta.

Alla sfortuna non tutti ci credono ma il problema diventare reale, ovvero quando si rompe un vetro, o meglio uno specchio, dove si butta facendo la raccolta differenziato ed aiutando l’ambiente? Molto spesso abbiamo commesso un errore ma ignorando cosa dovevamo fare e questo ci ha esposto ad una multa salata e non solamente.

Noi oggi ti vogliamo svelare dove buttare in modo corretto lo specchio rotto anche per il bene dell’ambiente. Sei curiosa vero? Scorri le prossime righe e scopri tante informazioni sulla raccolta differenziata.

Specchio rotto attenzione a quello che fai può costarti caro

In tutta la nostra bella penisola si svolge, fortunatamente, la raccolta differenziata. In alcuni comuni più piccoli avviene porta a porta, mentre nelle grandi città troviamo i contenitori grandi sotto casa. Molte persone, però, anche dopo anni che è iniziata, hanno ancora qualche problema su dove gettare i materiali di scarto.

Sicuramente ti é capitato di avere uno specchio rotto e non sapere dove buttarlo, oppure metterlo nel contenitore del vetro. Questo oggetto non va assolutamente buttato nella differenziata del vetro! Diciamo che se abbiamo uno specchio piccolino i frammenti possiamo metterli nella raccolta indifferenziata.

Se il nostro specchio è grande possiamo o portarlo presso l’isola ecologica del nostro Comune oppure richiedere il ritiro a domicilio, in alcuni casi è anche completamente gratuito. Informiamoci bene su cosa è meglio fare nel nostro caso specifico. Ma quindi che cosa possiamo buttare nel contenitore del vetro?

Bottiglie di acqua, vino, bibite, vasetti di marmellata, sughi e conserve. Altri oggetti che noi crediamo vadano nel vetro fanno sempre parte dell’indifferenziata, come lampadine, bicchieri di cristallo, pirofile, suppellettili in vetro. Ricordiamoci poi che è molto importante fare la raccolta differenziata nel modo corretto perché ci aiuta a non pesare, ulteriormente, sull’ambiente.

E poi possiamo, in questo modo, riciclare numerosi materiali che altrimenti andrebbero completamente persi. Quindi adesso che sai come comportarti la prossima volta che accadrà non avrai alcun tipo di dubbio su dove smaltire lo specchio che accidentalmente si è rotto in casa. Confessa avevi sempre sbagliato anche tu vero?

Se poi hai qualche dubbio collegati al sito, oppure chiama telefonicamente la tua isola ecologica di riferimento e loro ti sapranno dare tutte le indicazioni che ti occorrono per lo smaltimento nel modo corretto.