“Sta arrivando a tutti”: è il momento di controllare App IO

Un rapido sguardo all’App io ci dirà per noi è già disponibile: “Sta arrivando a tutti”.

Se ne parla ormai da mesi e, finalmente, sembra intravedersi uno spiraglio in fondo al tunnel. Parliamo di una novità attesissima da tutti i cittadini che da tempo catalizza l’attenzione e la curiosità in modo particolare. A quanto pare, è giunto il momento di controllare la propria App IO: “Sta arrivando per tutti”, le ultime novità.

Che la tecnologia continui a sorprenderci e che sia diventata una sorta di indispensabile braccio destro per buona parte di noi è cosa ormai assodata. Che si tratti di diletto o di lavoro, non possiamo più farne a meno, senza ci sentiremmo persi. Ecco perché ogni novità scatena gli utenti, trepidanti di scoprire quali sviluppi li attendono. E, sembra, la pazienza avuta in questi mesi dovrebbe ormai essere ripagata.

Controlla l’App IO: potrebbe già essere disponibile

Chi ama tenersi informato in merito alle ultime notizie di sicuro avrà compreso di cosa parliamo, ma è probabile che anche per chi non mastichi molto attualità e tecnologia non sia un mistero. Parliamo di “IT-Wallet” il portafoglio digitale che promette di essere una vera rivoluzione del campo e di semplificarci la vita come poche altre funzioni prima d’ora.

Come sappiamo, questo servizio mira a digitalizzare i documenti dei cittadini e permettere loro, così, di averli sempre a portata di mano sul proprio smartphone. Come anticipavamo, se ne parla ormai da tempo e non c’è da sorprendersi se in molti siano ansiosi di provarlo. Tuttavia, come spesso accade con tali novità, il portafoglio digitale non è stato reso disponibile per tutti nello stesso momento.

Per il 20 di Novembre era previsto un allargamento del bacino che, tuttavia, pare fosse poi stato posticipato a fine mese. Tuttavia, sembra che la delusione sia, per alcuni, stata sostituita dalla sorpresa. Il motivo? Una notifica giunta dall’App IO in queste ore che invitava l’utente ad aggiungere i propri documenti ad IT-Wallet. Dunque, andando a controllare, effettivamente questo era disponibile.

Come sapranno i bene informati, al momento non sono molti i documenti che è possibile caricarvi, sebbene, ovviamente, presto tale possibilità dovrebbe espandersi alla maggior parte di questi. Intanto, però, non resta che andare a controllare, anche se non abbiamo ricevuto alcuna notifica, se rientriamo tra i fortunati che, contro ogni previsione, hanno finalmente accesso ad IT-Wallet.