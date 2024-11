Stavo per buttarlo, poi la nonna mi ha suggerito un trucco per salvare il mio maglione preferito: non ho speso un soldo

In inverno non ne abbiamo mai abbastanza di maglioni: ecco un trucco per salvare i più rovinati e dargli nuova vita.

Quando arriva il freddo, non c’è niente di più bello che tirar fuori dall’armadio i nostri caldi maglioni e godersi il tepore che sono in grado di regalare. Ce ne sono alcuni, poi, che pur essendo datati, vecchi e magari anche un po’ fuori moda, occupano un posto speciale nel nostro cuore. Ma come fare se sono ormai troppo rovinati per indossarli? Prima di buttarli prova questo trucco della nonna: torneranno come nuovi.

Ammettiamolo, quando abbiamo bisogno di una soluzione a basso costo, affidarsi all’esperienza delle nonne e delle mamme è sempre la soluzione migliore. Loro sanno indicarci come procedere senza spendere una fortuna e, in genere, servendoci di ciò che abbiamo già in casa. Proprio come nel caso dei maglioni.

Non buttarlo: puoi salvare così il tuo maglione preferito

Una peculiarità dei maglioni, purtroppo, è quella di andare a “rovinarsi” col tempo, soprattutto quando vengono sfruttati all’osso. Non solo iniziano ad accumulare una sorta di “lanetta”, ma sembrano attrarre peli, capelli, fili di ogni genere. E lo stesso intreccio che tanto amiamo diventa una sorta di calamita per pelucchi e simili. Quando un lavaggio in lavatrice non basta, dunque, occorre correre ai ripari.

No, la soluzione non è sempre buttarli, soprattutto se si parla dei nostri preferiti. Né, tanto meno, correre ad acquistare prodotti moderni, magari elettrici, che ci costano una piccola fortuna: possiamo ottenere lo stesso risultato sfruttando un oggetto che, di sicuro, troviamo in tutte le case.

Stiamo parlando della classica spugnetta per i piatti. Ebbene sì, quella che usiamo per strofinare e sgrassare le nostre stoviglie. In genere, questi oggetti si compongono di una parte più morbida e una più ruvida, adatta proprio allo sfregamento. Ecco, dunque, come procedere.

Andiamo a stendere il maglione su di un piano duro e assicuriamoci che la spugnetta sia ben asciutta. A questo punto, senza esagerare o metterci troppa forza, strofiniamo il lato ruvido sul maglione, sempre nella stessa direzione. Abbiamo cura di concentrarci sui punti in cui la lanetta e i pelucchi si sono accumulati, ma senza tralasciare il resto.

Quando saremo certi di aver “staccato” la maggior parte di questa fastidiosa lanetta, usiamo invece la parte morbida per spolverarla via dal maglione. A questo punto, non ci resta che ammirare il risultato: il nostro indumento dovrebbe essere tornato come nuovo, pronto ad essere indossato e tenerci al caldo.