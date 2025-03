Stefano De Martino ha un nuovo amore, lei è famosissima: di chi si tratta

Ormai è sulla bocca di tutti, ma non solo per il grande successo di Affari Tuoi e Stasera è tutto possibile: c’entra (ovviamente) il gossip.

Pro e contro di chi ha un grande successo televisivo. E credo che a lui importi anche poco. Stefano De Martino è noto per avere avuto una serie di flirt con donne famose dello spettacolo ma anche con donne lontane dai riflettori. Ora spunta un indizio che porta clamorosamente a lei.

Galeotto fu Amici, il talent show di Maria De Filippi, tra i più seguiti ancora adesso. Era il 2009 e Stefano De Martino partecipò al talent quando aveva 19 anni. Quell’anno Stefano lo ricorderà per sempre perché fu il trampolino di lancio nel mondo della danza e poi in quello televisivo. Con Amici vinse un contratto con la “Complexions Contemporary Ballet”, partecipando a un tour che toccò Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Ma successe qualcos’altro in quel 2009: Stefano si fidanzò con Emma Marrone che vinse quell’edizione.

Da Emma Marrone in poi, la vita di Stefano De Martino è stata tutt’altro che tranquilla, tra lavoro e gossip. Molte le storie d’amore che si ricordano di lui, e anche il rientro ad Amici come ballerino professionista. Ma era soltanto l’inizio di una carriera illuminante.

Stefano Martino visto con lei: nuovo amore in vista?

Nelle ultime ore tutti i professionisti del gossip stanno insistendo sulla voce che Stefano De Martino abbia iniziato una nuova storia d’amore, dopo quelle più importanti con Emma Marrone prima, e Belén dopo, con la quale è stato sposato e ha avuto anche un figlio, Santiago, più una serie di tiramolla in cui i due si prendevano e si lasciavano. Oggi la parola fine tra loro non ammette discussioni anche se il rapporto tra Stefano e la Rodriguez è rimasto buono e amichevole.

Sì, avete visto bene, la donna che avrebbe – il condizionale è d’obbligo – una storia d’amore con Stefano De Martino è Angela Nasti e sembra che sia successo proprio nella amata Napoli, terra d’origine del conduttore televisivo. Sembrerebbe che sia stato avvistato in uno studio dentistico partenopeo in compagnia dell’influencer.

A scatenare le voci il profilo Instagram Very Inutil People: i due sarebbero stati visti proprio in uno studio dentistico e c’è chi giura che si comportassero da coppia vera e propria. Sarà stata l’infermiera del dentista a dare queste informazioni? Non lo possiamo sapere, quello che possiamo dirvi è che le informazioni sembrano ancora almeno confuse, qualcuno ha parlato di studio dermatologico e non dentistico.

I due non si seguono su Instagram, e secondo i maligni lo fanno apposta per non svelare il loro amore, e sarebbero stati avvistati anche a Sorrento, nello stesso ristorante, ma con compagnie diverse. Per ora, dunque, soltanto voci… il tempo ci dirà chi ha ragione.