Stefano De Martino, l’annuncio che tutti aspettavano: grande ritorno

Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato di recente il bello e bravissimo Stefano De Martino. Tutti erano in trepida attesa dell’annuncio!

Da settembre ha preso il timone del gioco per eccellenza su Rai Uno, anche se inizialmente il pubblico era molto scettico. Parliamo, ovviamente, di Stefano De Martino che con la sua bravura e simpatia riesce a fare dei numeri incredibili con Affari Tuoi. Il gioco che in precedenza aveva condotto magistralmente Amadeus.

Sappiamo praticamente tutto della sua vita ma che cosa ha dichiarato nelle ultime ore che tutti attendevano con ansia? Scopriamolo subito e ricordiamoci che è veramente un talento in grande ascesa!

Stefano De Martino e l’annuncio tanto atteso

Abbiamo modo di vederlo tutte le sere che ci tiene compagnia prima del programma in prima serata con Affari Tuoi ma la fortuna di Stefano De Martino non è finita qui, anzi! A partire da questa sera avremmo modo di vederlo nuovamente in onda con una nuova stagione di “Stasera tutto è possibile” . Parliamo del programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Lo vedremo in prima serata sempre su Rai2. Al suo fianco gli amici di sempre, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina. Sono anni che il programma va in onda con tantissimi ospiti famosi e riesce ad intrattenere il pubblico con mille gag divertenti. Stefano De Martino è un ottimo padrone di casa come ci ha già mostrato.

Quindi da questa sera avremmo modo di vederlo nello show dopo il Tg1, e successivamente, verso le 21.30 su Rai2 con il programma che lo ha letteralmente lanciato nell’olimpo dei presentatori tv. Possiamo notare, se non lo abbiamo mai visto, un grande affiatamento tra di loro e leggerezza che ci fanno staccare con tutto quello che succede nel mondo.

Il programma viene realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Alla fine dello show non ci sono vincitori o sconfitti ma solamente tantissime risate con tutti i personaggi famosi che partecipano e rendono speciale il programma. Quindi dopo tanta attesa l’annuncio che da questa sera inizia nuovamente Stasera tutto è possibile è finalmente arrivato.

Facciamo i nostri migliori auguri per questo duplice appuntamento per un presentatore, ballerino e show man che riesce a fare tutto in modo impeccabile riuscendo a far rimanere incollati al piccolo schermo un numero davvero incredibile di spettatori, come non succedeva da quando c’era Amadeus! L’appuntamento è alle 21.20 circa.