Stefano De Martino, programma fuori dalla Rai. I fan: “Ti seguiremo”

Momento d’oro per Stefano De Martino, altro programma in vista per il conduttore e questa volta non sarà in Rai: ecco dove lo vedremo.

Il bel conduttore di casa Rai sta facendo conquiste a più non posso. Dopo il successo su Rai 2 con il programma a sfondo comico, Stasera tutto è possibile, per Stefano De Martino si sono spalancate le porte della rete ammiraglia.

Il bel partenopeo ha raccolto l’eredità lasciatagli dal buon Amadeus e ne ha fatto tesoro: Affari Tuoi è un successo, e più che mai in questa edizione il programma sta facendo ascolti incredibili. Merito della verve insita nel suo carattere e, da buon intrattenitore, il conduttore napoletano sa bene come conquistare il pubblico da casa.

Ma i programmi in calendario per Stefano De Martino non finiscono di certo qui. L’ex compagno di Belen Rodriguez ama mettersi in gioco, e proprio per questo motivo il conduttore non si ferma certo alla rete ammiraglia. Oltre a Rai 1 ecco dove lo vedremo presto; ormai, è questione di settimane.

Stefano De Martino, altro progetto in serbo per il conduttore: il presentatore torna a ballare

Che fosse fatto per la conduzione, Stefano De Martino lo ha sempre pensato e a gran voce affermato; c’è da dire che ne ha anche data piena dimostrazione, dal momento che i vertici di Viale Mazzini hanno scelto di affidargli la conduzione di uno dei programmi di maggiore successo su Rai 1. Alcune indiscrezioni farebbero inoltre sapere che il presentatore potrebbe anche essere coinvolto nella 75esima edizione del Festival di Sanremo: chissà, Carlo Conti lo recluterà al suo fianco? Questo è da scoprire.

Tuttavia, la recitazione e la danza sono ugualmente rimasti due interessi che ha trasversalmente continuato a coltivare. Per questo motivo, i fan del presentatore saranno felici di sapere che oltre a Rai1, potranno presto vedere De Martino in nuove vesti nello spettacolo teatrale ‘Meglio stasera‘ – in cui tornerà a ballare e cantare, oltre che intrattenere i presenti.

Le date in calendario sono già confermate; Stefano De Martino si esibirà a Napoli, al Teatro Politeama dal 26 al 29 Dicembre, per poi spostarsi nella Capitale, al Teatro Brancaccio di Roma il 7 e l’8 Febbraio 2025. Chiunque non voglia perdersi uno di questi appuntamenti, può tranquillamente assicurarsi il proprio posto a sedere prenotando il biglietto su Ticketone.