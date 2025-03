Stop in Rai, si ferma una delle serie tv più seguite: pubblico furibondo

La Rai ha detto stop, si ferma una delle serie tv più seguite del nostro paese. Il pubblico dimostra di essere furibondo sui social network.

Anche voi sicuramente l’avete vista, una serie che commuove e sa come rapire. Ma tutto ciò almeno fino a questa notizia.

Ormai da anni fa parte degli appuntamenti fissi per il pubblico, consapevole che le storie emozionanti riescono ad arrivare al cuore se scritte bene e recitate ancor meglio. Il prodotto di cui vi parliamo oggi è sicuramente qualcosa che colpirà anche voi, sicuramente sorpresi da questa decisione della rete.

La Rai più volte ci ha spiazzato con scelte anche di fuori da ogni logica, proprio di questo oggi vogliamo parlare, mostrandovi uno dei prodotti più riusciti degli ultimi anni. E nonostante oggi si parli di stop siamo sicuri che arriveranno anche delle notizie positive per gli amanti di questo prodotto culturale.

Stop a Che Dio ci aiuti 8, la decisione della Rai

La Rai ha deciso di fermare per una settimana Che Dio ci aiuti 8, lasciando campo libero alla partita della nazionale azzurra di calcio. La serie ha ceduto il passo a Italia-Germania, gara valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League, facendo arrabbiare gli appassionati di questa nota serie tv.

Per capire cosa sta accadendo nella Casa del Sorriso dovremo dunque aspettare la messa in onda della quarta puntata dell’ottava stagione della serie che sarà regolarmente al suo posto nella programmazione giovedì 27 marzo. Ovviamente nessuno pensa a una cancellazione definitiva di una serie che continua ad avere un grande successo dal punto dei visti dei numeri, cosa che fa pensare già addirittura a una nona stagione.

Nell’ultimo appuntamento la serie è riuscita a tenere davanti alla televisione 4 milioni di persone, superando addirittura il 21% dello share totale. Numeri che sono davvero molto importanti per una serie tv che sta andando avanti da diversi anni.

Un risultato garantito dalla presenza di personaggi di rilievo come l’ormai amatissima Francesca Chillemi che è diventata il punto focale della serie in passato appartenuto a Elena Sofia Ricci. Vedremo come andranno le ultime puntate di questa stagione che ha mantenuto le aspettative riuscendo a raggiungere dei risultati straordinari. Una formula che funziona che però sarà costretta a fermarsi per una settimana per via della nazionale di calcio, sarebbero stati due programmi pronti a togliersi share l’un l’altro nella stessa serata.