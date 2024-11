Su Rai 1 ritorna un’amata serie TV dopo 17 anni, ma il protagonista è diverso

A gran sorpresa ritorna su Rai 1 un’amatissima serie TV dopo ben 17 anni, il protagonista però sarà diverso: di quale fiction si tratta e cosa sappiamo finora.

Sono davvero tantissime le serie TV, vecchie e recenti, che negli ultimi anni hanno fatto appassionare milioni di telespettatori. Alcune hanno continuato ad andare in onda per decenni, altre invece sono state sospese generando malcontento presso il pubblico, che sta ancora aspettando di rivederle sul piccolo schermo.

A tal proposito ce n’è una che prossimamente ritornerà in una veste nuova per la gioia di tutti i fan. L’attesa, quindi, è ormai quasi terminata: a breve vedremo su Rai 1 una serie amatissima con delle incredibili novità. Una su tutte, la presenza di un nuovo protagonista. Scopriamo subito tutti i dettagli.

Su Rai 1 ritorna un’amata serie TV dopo 17 anni con un nuovo protagonista: tutte le novità

Dopo la bellezza di 17 anni, prossimamente ritornerà su Rai 1 un’amatissima serie televisiva tratta da una storia che ha fatto appassionare tantissimi telespettatori. Stiamo parlando de I Casi dell’Avvocato Guerrieri. Il personaggio nato dalla penna di Gianrico Carofiglio e portato in tv dal pugliese Emilio Solfrizzi, che nel 2007 lo ha interpretato per Canale 5 in due film diretti da Alberto Sironi.

Le riprese tra Bari e Roma sarebbero già cominciate, ma la vera novità è che il protagonista sarà interpretato da un altro formidabile attore: Alessandro Gassmann. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Per chi non lo ricordasse o è troppo giovane per poterlo fare, I Casi dell’Avvocato Guerrieri narrano le vicende di un brillante avvocato di successo, caratterizzato allo stesso tempo anche da un lato più fragile del proprio carattere. Nella nuova serie Guerrieri, appassionato di boxe e nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, affronterà una serie di interessanti casi, tra cui quello che ha come protagonista una sua vecchia conoscenza, un omicidio che lo coinvolge in prima persona e la vicenda di un amico magistrato accusato di corruzione.

Gli eventi legati alla vita di Guerrieri si intrecceranno con quelli di altri personaggi: Tancredi, il timido ma abile ispettore di polizia, l’ex cronista di nera ed ora investigatrice privata Annapaola, la giovane praticante Consuelo, l’anziano segretario Pasquale e Toni, il nuovo stagista distratto, imprevedibile e geniale.

Accanto a Gassmann nella nuova produzione Rai vedremo quindi recitare altri grandi interpreti, quali Ivana Lotito, Lea Gavino, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Giordano De Plano, Francesco Colella, Antonia Liskova, Giampiero Borgia e Daniela Di Virgilio. I fan non stanno più nella pelle!