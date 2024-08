Suio celebra la tradizione culinaria: appuntamento giovedì 22 agosto con degustazioni e promozione dell’olio d’oliva

Castelforte, 20 agosto 2024 – Giovedì prossimo, 22 agosto, il centro storico di Suio si animerà con un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e alla promozione dell’eccellente olio d’oliva del territorio. L’iniziativa, resa possibile grazie ad un finanziamento regionale destinato alle reti di impresa, è promossa dall’associazione “La via delle Terme”.

A partire dalle ore 20:30, i visitatori potranno partecipare a una degustazione di prodotti tipici locali, un viaggio nei sapori autentici della tradizione culinaria di Suio. L’evento sarà l’occasione ideale per scoprire l’olio extravergine d’oliva, vero protagonista dell’iniziativa, e apprezzarne le diverse qualità e sfumature di gusto.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che valorizza il nostro territorio e le sue eccellenze enogastronomiche”, ha dichiarato il Sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. “Ringrazio l’associazione ‘La via delle Terme’ e in particolare il delegato al commercio, Francesco Panzavolta, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento”.

Il delegato al commercio, Francesco Panzavolta, ha invitato tutti a partecipare alla degustazione: “Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una piacevole serata all’insegna dei sapori autentici e per scoprire le eccellenze del nostro territorio. Sarà un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico e promuovere il nostro centro storico”.