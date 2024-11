Temptation Islad, grave accusa a ex concorrente: “Feccia, toccava le tentatrici dove non doveva”

Temptation Island, piovono accuse sull’ex concorrente: “Toccava le tentatrici dove non doveva”, è delirio sui social.

La precedente edizione estiva di Temptation Island ha registrato ascolti a più non posso. Al centro delle dinamiche svoltesi sull’isola delle tentazioni i diversi volti che hanno preso parte al reality al termine di quest’ultimo, hanno ottenuto una certa risonanza sul piccolo schermo, ma soprattutto sui social.

Ed infatti, è proprio dai canali Instagram dei protagonisti della scorsa edizione di T.I che provengono scoop e notizie a dir poco eclatanti. Sono nate non poche polemiche al riguardo, soprattutto dopo che uno dei concorrenti ha raccontato cosa accadeva all’interno del villaggio dei fidanzati.

Al centro della polemica vi sarebbero due personaggi diventati particolarmente noti all’interno del reality su Canale 5. Parliamo nello specifico di Lino Giuliano e Raul Dumitras; li abbiamo entrambi conosciuti a Temptation Island quando vi hanno preso parte nelle vesti di fidanzati di Alessia Pascarella e Martina De Ioannon (ora tronista a Uomini e Donne). Il rapporto fra i due sembrerebbe essersi compromesso al termine del programma; di fatti Raul e Lino hanno preso le distanze ma non mancano invettive social che starebbero a sottolineare l’astio venuto a crearsi.

Temptation Island, ex concorrente nella bufera: è caos sui social

Negli ultimi giorni Raul si è espresso commentando le vicende che in questo momento stanno prendendo piede nella casa del GF tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice. In particolare, l’ex concorrente di Temptation avrebbe fatto sapere via social di essere a conoscenza di ulteriori flirt che Federica avrebbe avuto lontano dalle telecamere.

A quel punto, con delle IG stories è intervenuto Lino a sottolineare che se fosse stato realmente amico di Alfonso, questi particolari glieli avrebbe riportati in privato e non attraverso un canale pubblico. Di tutta risposta però, Raul ha immediatamente commentato dicendo di non avere intenzione di ‘dare spazio alla feccia‘ poiché per lui ‘non c’è bisogno di sprecare tempo per gossippare sui falliti o persone che nella loro vita inutile hanno avuto una sola possibilità e sono stati capaci di sprecarla perché regna l’ignoranza‘.

Dopo queste parole riportate nei confronti di Giuliano e alla sua mancata partecipazione al reality di Signorini, a seguito della battuta omofoba, lo stesso non ha esitato a rivelare qualcosa di sconcertante su Raul. “Tu come uomo non hai mai avuto niente, dal primo giorno a Temptation ho capito come eri fatto. Non volevo dirlo per non sporcargli l’immagine, ma questo pagliaccio romano nel villaggio metteva le mani dove non doveva in piscina, dove non c’erano le telecamere. Navigava sott’acqua, ci sono screen di messaggi delle tentatrici” – accusa pesante quella riportata da Lino. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere.