Test qualità merendine: le migliori e le più scadenti, una andrebbe sempre evitata

Bisogna fare sempre molta attenzione a quello che compriamo. Ecco quindi che è molto importante quali merendine è bene scegliere per la nostra salute e quella dei familiari.

In casa tutti noi abbiamo delle merendine che possiamo dare ai bambini o che consumiamo noi. Spesso vengono date per colazione o per merenda, che sia a scuola o a casa. Ma devi sapere che ci sono alcune che sono buone mentre altre faresti bene a non comprarle anche se sono molto conosciute. Vuoi sapere di quali parliamo?

Andiamo a vedere la classifica che è stata fatta e secondo quali criteri. Siamo certi che poi andrai a controllare immediatamente la tua dispensa per vedere quali hai.

Merendine, attenzione a queste! Non le comprare

Le merendine pronte pensiamo che siano una soluzione che ci fa risparmiare tempo ma dietro alla comodità, come spesso accade, ci possono essere delle insidie per la salute. Questi alimenti, infatti, sono ultraprocessati. Ricchi di additivi che possono danneggiarci. Oltre ad un quantitativo eccessivo di zuccheri che possono causare problematiche.

Ovviamente, molto spesso, non hanno alcun tipo di nutriente che ci fa bene, come le proteine o le fibre. Ecco per quale motivo ci piace mangiarla ma non ci accontentiamo ed abbiamo ancora fame. Ma se non abbiamo modo di realizzare una merenda in casa oppure una volta ogni tanto quali sono le merendine che potremmo scegliere?

A fare una classifica, come sempre, ci pensa Altroconsumo. Sono stati presi a campione ben 57 tipi di merendine di grandi marchi e non , con varie caratteristiche, alcune anche integrali. Il punteggio andava da 1 a 100 ed i fattori importanti erano ben tre. Il primo riguardava i valori nutrizionali basato su Nutriscore.

Un sistema francese che penalizza le troppe calorie e premia le fibre e le proteine. La lista ingredienti al secondo posto. Controllando che non ci siano additivi e nel caso classificandoli in accettabili, tollerabili, poco raccomandabili e da evitare. Ultimo dato ma non meno importante la porzione della nostra merendina.

Ecco quindi che la sufficienza é stata raggiunta solamente da una merendina che ha totalizzato 53 punti, parliamo del tortino con grano saraceno, mais e riso senza glutine della linea Equilibrio di Esselunga. Tutte le altre hanno ottenuto un punteggio inferiore, fino ad arrivare a solamente 31 punti di una merendina molto amata e conosciuta.

Alcuni nomi in classifica compresa l’ultima:

ESSELUNGA BIO PLUMCAKE

COOP PLUM CAKE INTEGRALE

MULINO BIANCO PAN GOCCIOLI

MULINO BIANCO FLAUTI CIOCCOLATO

ESSELUNGA EQUILIBRIO FIORELLE INTEGRALI

MULINO BIANCO FLAUTI AL LATTE

ESSELUNGA PLUMCAKE ALLO YOGURT

ESSELUNGA PANDOLCI CON GOCCE DI CIOCCOLATO

MULINO BIANCO RICCHE DI FIBRE CAMILLE

MOTTA GIRELLA

COOP PAN DI SPAGNA CON CREMA ALL’ARANCIA RICOPERTO AL CACAO

FERRERO FIESTA CLASSICA

KINDER DÉLICE

Ecco quindi che è davvero molto importante cercare di realizzare delle merende in casa senza comprare sempre prodotti già confezionati che non fanno bene al nostro fisico e a quello della nostra famiglia.