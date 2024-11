Tofu o pollo, qual è più salutare per l’organismo: la verità ti stupirà

Tofu o pollo, quale dei due alimenti è la scelta più salutare da inserire nella propria alimentazione? La risposta non è scontata.

La scelta degli alimenti da inserire all’interno della propria alimentazione è varia e soprattutto molto soggettiva. Adottare uno stile di vita sano ed equilibrato vuol dire scegliere un piano alimentare che apporti al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per migliorare la qualità della vita, prevenire malattie croniche, aumentare l’energia.

Ecco perché alcuni elementi più di altri si dicono un passepartout per la longevità: fra questi pensiamo a frutta e verdura, e non rinunciamo naturalmente a proteine magre e grassi buoni che contribuiscono a fornire nutrienti essenziali. Da diverso tempo ormai l’alimentazione vegetale ha trovato larga diffusione; essa è considerata un’alternativa sana e sostenibile per la persona e per l’ambiente.

Tra le fonti di proteine vegetali maggiormente consumate in tavola vi è sicuramente il tofu. Anche conosciuto come ‘formaggio di soia’, questo si presenta come un blocco pressato la cui consistenza può variare. Questo ingrediente è molto versatile in cucina. Infatti, il tofu trova impiego in preparazioni sia dolci sia salate. Tale alimento, se ‘la gioca’ sicuramente con un altro di origine animale anch’esso ampiamente adoperato ai fornelli: il petto di pollo. Quale fra i due ha maggiori proprietà benefiche per l’organismo? Ecco cosa devi sapere.

Pollo o Tofu, qual è la scelta migliore per uno stile di vita sano

Petto di pollo e tofu, quale dei due alimenti è considerato migliore per uno stile di vita sano ed equilibrato? Sebbene possa apparire scontato per alcuni dire che uno o l’altro alimento siano migliori perché guidati da una preferenza, la risposta non è affatto scontata.

Il petto di pollo contribuisce ad apportare all’organismo minerali come ferro, zinco, magnesio; è un alimento inoltre ricco di vitamine del gruppo B e proteine, ideali per la massa muscolare, leggero e povero di calorie. Il tofu, invece, è un alimento vegetale ad alto contenuto di fibre, utili a regolare la digestione e la glicemia nel sangue. Il pollo però si trova una spanna leggermente più sopra rispetto al nutriente vegetale.

In particolare, è il maggiore apporto proteico che questo è in grado di fornire a renderlo un alimento migliore. Se però la scelta che facciamo varia in base al contenuto di grassi, allora il tofu sarà da preferire poiché ricco di grassi buoni, mentre fornisce un bassissimo contenuto di grassi saturi. La scelta fra i due alimenti potrebbe quindi variare in base alle esigenze specifiche.