Un Posto al Sole anticipazioni: nuovo colpo di scena per Michele, gesto inatteso di Viola

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci racconta di alcuni colpi di scena che dovrebbero stravolgere la trama nelle prossime settimane. Diventa interessante leggerli da vicino.

La soap opera torna puntuale stasera in pre serale su Rai 3 come ogni giorno per la grande gioia di una larga community che segue la trasmissione.

Come sempre sono state fornite le anticipazioni di questa settimana che ci parlano di alcuni momenti molto complicati da gestire. Tra questo c’è un nuovo colpo di scena legato a Michele con un gesto inatteso che Viola sta per compiere e che potrebbe davvero spiazzare tutti. Sui social network sono molti quelli che vogliono sapere di più anticipando la messa in onda delle puntate.

Le avventure corrono rapidamente e ci regaleranno diversi colpi di scena nei prossimi giorni, già da oggi però alcuni particolari potrebbero colpire un pubblico molto attento. Noi vogliamo fornirvi alcuni particolari senza fornirvi eccessivi spoiler e senza preoccuparvi eccessivamente. Come detto i grandi protagonisti saranno Michele e Viola, vedremo cosa gli accadrà.

Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa fanno Michele e Viola?

Tra le tante curiosità che possiamo leggere nelle anticipazioni di Un Posto al Sole ci ha colpito quanto farà Viola. Nella puntata di venerdì 28 marzo vedremo la ragazza spingere Mia a sabotare l’evento al parco archeologico, l’unico obiettivo è quello di evitare che Manuela abbia successo e prendersi in questo modo una rivincita. La sua paura è che questi approfitti dell’evento per passare più tempo con Niko cercando di riavvicinarlo a lei.

Un gesto inatteso della ragazza che il pubblico ha sempre stimato, ma che stavolta potrebbe combinarla davvero grossa. Intanto Michele potrebbe essere costretto a sottoporsi a un secondo intervento chirurgico per una svolta definitiva nelle sue condizioni di salute. Nonostante l’operazione possa essere risolutiva i rischi per la sua vita saranno sempre alti, ma alla fine dovrebbe farcela.

Gennaro intanto trama contro il fratello e cerca una risposta direttamente da Roberto riguardo ai Cantieri in una situazione complicata. Vinicio vorrebbe superare la situazione complicata legata al suo passato e decide di rifugiarsi in una storia d’amore con Alice.

Per tutto il resto dovremo seguire la nuova puntata della soap opera pronta a prendersi il piccolo schermo anche nei prossimi giorni. I fan sono avvertiti, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e questi potrebbero non bastare. Sui social intanto l’attesa cresce già in vista della puntata di stasera.