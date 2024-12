Uomini e Donne, anticipazioni gennaio: arriva la sentenza di Ciro

Che cosa succederà a brevissimo per quanto riguarda il nostro amato programma che si impegna a far trovare l’amore? Le anticipazioni dalla messa in onda dopo la pausa delle vacanze.

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi è sempre molto amato e seguito dal pubblico a casa ma, come succede ogni anno, ci troviamo davanti ad uno stop per quanto riguarda il periodo natalizio. Dalla prima settimana di gennaio avremmo modo di vedere nuovamente che cosa succederà.

Grazie alle anticipazioni vi diciamo in anteprima che Ciro potrebbe avere qualche problema. Siamo certi che vi abbiamo incuriosito sulla questione quindi andiamo a vedere nel dettaglio.

Uomini e Donne ecco cosa vedremo a gennaio

Mancano ancora alcuni giorni prima delle nuove puntate di Uomini e Donne ma le anticipazioni iniziano a circolare ed una parla proprio della tronista Martina De Ioannon. La sua ricerca dell’amore all’interno del programma interessa sempre di più il pubblico a casa. E’ stata vista in esterna sia con Ciro Solimeno che con Gianmarco Steri.

Le riprese delle nuove puntate ancora non sono state fatte e sembra che non ci sia ancora una data ufficiale. Ma una cosa è certa, avremmo la possibilità di vedere Uomini e Donne dopo il 6 gennaio. Da quello che si capisce dal Web, Martina è andata a trovare il giovane partenopeo a casa cercando di convincerlo a tornare nel programma.

Se ricordate aveva lasciato Uomini e Donne dopo che la ragazza aveva baciato nuovamente Gianmarco. Anche se Ciro è molto stupito dal gesto compiuto dalla ragazza è ancora molto incerto. Sembra però che alla fine torni a corteggiare in studio Martina anche se secondo lui non sarà mai la sua scelta.

Nelle primissime puntate che andranno in onda a gennaio Ciro sarà sempre più fermo nella sua posizione con Martina, perché secondo lui la ragazza ha scelto ma sta solamente cercando di allungare le puntate. La tronista, però sembra che abbiamo smentito il giovane dicendo che lei farà una scelta solamente con il cuore e non con la testa.

Il pubblico che segue Uomini e Donne è assolutamente d’accordo con Ciro ed in tantissimi hanno richiesto alla redazione se lui può essere il prossimo tronista. Ovviamente con il ritorno del programma condotto da Maria De Filippi seguiremo anche le storie del trono Over capitanate come sempre da Gemma Galgani.

Quindi per il momento possiamo solamente attendere le nuove anticipazioni per vedere come si svilupperà questo particolare triangolo amoroso su Canale 5.