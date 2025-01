Uomini e Donne, che fine ha fatto Riccardo Guarnieri: nuovo lavoro e vita privata

Scopriamo insieme dopo tanto tempo che cosa ha deciso di fare nella vita il cavaliere di Uomini e Donne tanto seguito dal pubblico. Rimarrete stupiti.

Il programma condotto da Maria De Filippi che promette di far trovare l’amore a tutti, sia ragazzi che non, è sempre molto amato e seguito. Alcune dame e cavalieri, come per i tronisti, entrano nel cuore del pubblico a casa che poi è curioso di sapere che cosa fanno una volta spente le luci della ribalta, come nel caso di Riccardo Guarnieri.

Noi oggi ti vogliamo far conoscere il suo cambio vita e se ha trovato anche un nuovo amore. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio e siamo certi che rimarrete senza parole.

Riccardo Guarnieri oggi: incredibile!

Ha partecipato per tantissime puntate al programma pomeridiano di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne ma oggi il 45enne pugliese, Riccardo Guarnieri, manca da oltre un anno. Lo abbiamo visto per l’ultima volta sul piccolo schermo a maggio 2023! Per tantissime volte si è pensato che tornasse nel programma ma non era possibile.

Ha avuto, infatti, una lunga relazione con una donna di nome Gabriella che non fa parte assolutamente del mondo della tv. Di recente, però, LolloMagazine ha rivelato che questa relazione è giunta al capolinea anche se non si conoscono, per il momento, le motivazioni. In tanti hanno immaginato che questo poteva essere un motivo per il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne.

Ma non può essere assolutamente così perché si è già fidanzato con una donna di nome Cristina. Anche lei non appartiene al mondo della televisione. Ovviamente stando a quello che viene dichiarato su LolloMegazine. Sembra proprio che il cavaliere, o meglio ex, abbia deciso di allontanarsi completamente dalla televisione. Per tanto tempo abbiamo visto il suo legame tormentato con Ida Platano in televisione, ma forse è stato solamente un periodo della sua vita.

E per quanto riguarda il suo lavoro che cosa sappiamo? E’ emerso che nel mese di settembre avrebbe lavorato presso un ristorante della sua zona, secondo una segnalazione di Isa&Chia. Il suo ruolo all’interno del locale non è stato chiarito ma sembrerebbe o cameriere o sommelier in un ristorante stellato.

Riccardo non ha confermato o smentito la notizia che è circolata sul web, quindi non possiamo saperlo con certezza. E voi che cosa ne pensate del fatto che al momento, non lo vediamo sul piccolo schermo da tempo?