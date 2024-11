Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia via i corteggiatori: scoppia il caos dietro le quinte

Nella puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi non ha più resistito e ha cacciato via i corteggiatori: tronista spiazzata dietro le quinte.

Questo pomeriggio ha fatto ritorno su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la lunga pausa televisiva della scorsa settimana, nell’appuntamento odierno con il dating show, la conduttrice Maria De Filippi si è concentrata sul trono Classico.

In particolare, maggiore attenzione è stata data al trono di Martina De Ioannon. Nel corso di queste settimane, la bella romana ha intrapreso la conoscenza di diversi corteggiatori. Fra questi, tre in particolare hanno suscitato la sua attenzione tanto da iniziare ad approfondire le loro frequentazioni. Ciro, Gianmarco e Mattina, sono i tre corteggiatori che stanno conoscendo meglio la tronista. Nella puntata di questo pomeriggio, in studio è arrivato anche un altro giovane corteggiatore, Francesco, con il quale Martina ha voluto ballare per cercare di metterlo a suo agio.

Poco prima però, De Ioannon aveva avuto un confronto con il corteggiatore Gianmarco, al quale ha riferito di voler vedere qualche reazione in più da parte sua poiché in studio non lo vede molto presente. Qualche tempo dopo il giovane chiede delucidazioni, poiché le dice di stare bene con lei in esterna e non capisce cosa voglia realmente da lui.

Interviene Maria De Filippi, che fa notare al ragazzo che Martina cercava proprio questo tipo di reazione e che si sarebbe dovuto ‘svegliare’ se vuole davvero conoscerla. Il confronto non trova un’immediata risoluzione, al punto che Gianmarco decide di lasciare lo studio. Martina lo segue, ma non sa che di lì a poco in studio scoppia il caos: Maria caccia via tutti gli altri corteggiatori.

U&D, Martina resta senza corteggiatori: la tronista spiazzata

Mentre Martina si trova dietro le quinte del programma con Gianmarco, intenta a discutere con lui, la conduttrice Maria De Filippi decide di burlarsi della tronista.

A un certo punto dice ai corteggiatori di De Ioannon di uscire uno alla volta dallo studio, mostrandosi stanchi del suo comportamento. Anche il nuovo arrivato partecipa e sta al gioco. Martina, che li vede andare via uno dopo l’altro, resta sorpresa poiché considera un po’ esagerato questo comportamento da parte dei giovani ragazzi. Viene allora richiamata in studio dalla padrona di casa che prima la fa accomodare e poi le spiffera di essere lei l’artefice di tutto.

“Hai un caratteraccio” – dice Maria a Martina, facendole credere che i corteggiatori sono andati via a causa del suo carattere. A quel punto però, la conduttrice non riesce più a restare seria e le dice: “Sono stata io“. Martina, incredula e visibilmente in difficoltà non sapeva come reagire. Tutto finisce con una grossa risata.