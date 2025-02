Uomini e Donne, Mario Cusitore commuove tutti: gesto di grande sensibilità

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi ci lascia sempre senza parole. Ecco che cosa è successo di recente con l’amato Mario Cusitore.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere il programma che promette di far trovare l’amore a tutti i partecipanti che siano giovani o meno. Da svariati anni, infatti, c’è anche la versione Over. Negli anni ci sono state tante coppie che hanno trovato veramente l’altra metà della mela ed hanno anche messo su famiglia insieme.

Purtroppo però non va bene per tutti. Noi oggi ti vogliamo mostrare in anteprima il gesto che ha fatto Mario Cusitore, del trono Over, lasciando tutti completamente senza parole. Di lui si è parlato moltissimo per la sua relazione non andata in porto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la vicenda.

Mario Cusitore lascia di stucco tutto

Oggi vi vogliamo far scoprire le anticipazioni per quanto riguarda il nostro amato show dei sentimenti, parliamo ovviamente di Uomini e Donne con al timone Quenn Mary! Impossibile perdere una puntata perché ci fa sognare, ridere e trascorrere dei momenti spensierati. Ma andiamo a vedere che cosa è successo durante la registrazione.

Iniziamo da Claudia e Giorgio che si trovavano al centro dello studio. La dama ha ammesso che prova un sentimenti importante per lui, mentre dall’altra parte non sembra vedere la stessa cosa. Anche se la coppia si è baciata. Per quanto riguarda Alessio ha continuato ad uscire con la dama bionda ma i litigi sono all’ordine del giorno.

L’uomo ha provato a farsi perdonare con un mazzo di fiori. Gemma Galgani, invece ha deciso di mettere la parola fine anche con l’uomo che stava frequentando. Passiamo a Gloria. In studio ha litigato pesantemente con il suo cavaliere. Passiamo al trono classico. Per la prima volta Francesca Sorrentino ha deciso di non uscire con nessuno.

In studio però non è mancato un litigio con Gianmarco Meo. Il motivo? La ragazza ha scoperto che lui aveva fatto un provino per diventare tronista. Il giovane si è dichiarato stanco che qualsiasi sua azione viene vista in modo diverso da com’è veramente. Motivo per il quale decide di lasciare lo studio ma Tina Cipollari lo segue e cerca di farlo ragionare.

Il giovane rientra e riprende a discutere con Francesca. Passiamo a Chiara che è uscita con Matteo. Durante questa uscita gli dice che non si sono praticamente mai visti in viso ma in studio hanno ballato insieme. Per Gianmarco Steri sono scese ben 100 nuove ragazze che nella prossima registrazione, come ha anticipato Maria De Filippi, avranno 40 secondi per presentarsi.

Ma arriviamo a Mario Cusitore. Con lui abbiamo assistito ad un momento molto toccante perché ha ballato con una ragazza disabile presente nel pubblico. La giovane è quasi scoppiata in lacrime quando l’ha invitata a danzare con lui. Non ci resta che attendere la prossima settimana quando vedremo in onda le puntate registrate in questi giorni. L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5.