Uomini e Donne, Tina Cipollari è la nuova tronista: “Ecco come lo cerco un uomo”

Tina Cipollari ha deciso, a distanza di anni, di mettersi di nuovo in gioco ad Uomini e donne: in un’intervista ha svelato come deve essere il suo uomo.

Lei è l’opinionista di Uomini e donne da tempo e piace al pubblico per il suo carattere forte e schietto. Sa sempre cosa dire, al momento giusto, e la sua esuberanza è decisamente estroversa. In studio è noto il suo rapporto con Gemma Galgani, con cui non ha un bella simpatia. Le due donne si scontrano spesso e più volte Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire, soprattutto a causa di alcuni gesti della Cipollari.

In tanti la ricorderanno nel datiny show in veste di tronista: allora era giovanissima e decise di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. Uscì dal programma con Kikò Nalli, con cui ha avuto tre figli, ma a distanza di anni si sono separati. E a quanto pare è passato molto tempo da quando è single- come lei stessa ha riferito- e ha deciso, per questo, di mettersi di nuovo in gioco: in veste di tronista ha svelato quali sono i requisiti che deve avere il suo uomo ideale.

Uomini e donne, Tina Cipollari sale sul trono: rivela come deve essere il suo uomo ideale

Non è affatto uno scherzo, come ha riferito Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari è diventata la nuova tronista. In una recente registrazione, è stato fatto entrare per lei un trono diverso dal solito e sono scese già alcune persone. L’opinionista, però, è decisamente pretenziosa e il suo uomo ideale, o comunque le persone che scelgono di corteggiarla, deve avere dei requisiti che reputa fondamentali.

Intervistata dal settimanale Chi, ha fatto sapere di essere single da tempo e di essere stufa di stare da sola: “L’appello è verissimo, sono single da tempo. Spero venga qualcuno, me lo auguro”. Ovviamente tutto è cambiato rispetto alle scelte fatte anni fa, quando salì per la prima volta sul trono: “La scelta che ho fatto venti anni fa non c’entra niente, oggi tutto è cambiato”.

Tina ha spiegato che non vuole un giovanotto, ma un uomo maturo e soprattutto che abbia una grande disponibilità economica. “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Ricco, non uno che prende la pensione. Questo marito deve essere uno di cultura, uno che può viaggiare”.

Tra gli altri requisiti, cerca un marito vedovo o divorziato, con figli già sistemati. Ha intenzione di sposarsi, ma con rito civile, perché l’abito bianco, in chiesa, l’ha già indossato. Ha infine svelato di non dare importanza al sesso, ma di guardare il carattere: “Non ho dato questa grande importanza al sesso, neanche da giovane, guardo il carattere, è l’organo più bello”.