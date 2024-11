Viaggio invernale in programma? Attenzione a mangiare in aereo. Perché è una pessima idea, cosa rischi

Se stai per partire in aereo occhio al cibo: ecco perché mangiare ad alta quota potrebbe essere una pessima idea.

Chi ha già preso più volte un aereo potrà sicuramente convenire a riguardo: mangiare mentre si volta potrebbe rivelarsi un grande errore. Coloro che, invece, si accingono a fare il primo volto, magari in occasione delle vacanze invernali, dovrebbero aver chiaro un dettaglio prima di ordinare del cibo a bordo. Di che si tratta e perché fare attenzione?

Viaggiare in aereo è sicuramente un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. I timori e le paure ci sono, ovviamente, ma siamo ben consapevoli di quanto questo mezzo di trasporto sia all’avanguardia e, soprattutto, ci consenta di spostarci in tempi ridotti da una parte all’altra del mondo. Occhio, però, quando si tratta di cibo.

Mangiare in aereo, potrebbe rivelarsi una pessima scelta: per quale motivo

Ebbene, accennavamo, prima, a chi ha già preso un aereo e ordinato qualcosa da mangiare in volo. La maggior parte di queste persone potrà sicuramente concordare su di un punto: il cibo appare, al palato, quasi insapore e di certo non appetitoso. Per quale motivo?

A quanto pare, non c’entra nulla la qualità degli ingredienti o il tipo di preparazione. La causa sarebbe da ricercarsi in una serie di fattori che vanno ad influenzare le nostre papille gustative, rendendole meno ricettive, ma anche l’olfatto, determinante per assaporare davvero i cibi. Di quali fattori si tratta?

Prima di tutto la combinazione di “secchezza dell’aria/bassa pressione” dovuta all’alta quota, ma anche la cabina pressurizzata e, incredibilmente, il rumore di fondo. Sì, pare che il vociare che avvertiamo, i rumori, influenzino il nostro modo di percepire i cibi, acuendo il croccante ma penalizzando il dolce e il salato. Dunque, ordinare del cibo in aereo potrebbe essere un errore per chi si aspetta di consumare un pasto saporito, gustoso e soddisfacente e il rischio è quello di spendere il proprio denaro e poi pentirsene amaramente.

Ovviamente, laddove le tratte fossero lunghe e non si possa, giustamente, restare digiuni per ore ed ore, l’importante è essere consapevoli del fatto che il cibo che andremo ad acquistare e mangiare potrebbe non avere il sapore che ci aspettiamo. Basterà, senza allarmarsi, “rassegnarci” a tale verità.