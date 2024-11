Vincenzo Malinconico 2, anticipazioni prima puntata 1 dicembre: quanti cambiamenti

Dopo il grande successo della prima stagione, torna finalmente in onda la fiction RAI Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso…

La seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso introdurrà numerosi affascinanti cambiamenti rispetto alla prima, interpretata con maestria da Massimiliano Gallo. Al di là della novità in regia (Luca Miniero prende il posto di Alessandro Angelini come responsabile delle riprese), entreranno in scena nuovi personaggi e ci saranno importanti sconvolgimenti nella vita privata del protagonista della serie.

La seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso andrà in onda su RAI 1 il primo dicembre. La serie è articolata in quattro episodi da 100 minuti ciascuno. L’avvocato civilista interpretato da Massimiliano Gallo continuerà ad affrontare le storture e le contraddizioni della legge italiana e soprattutto a dover risolvere la propria confusa situazione sentimentale.

Dopo le delusioni della prima stagione, Malinconico sembrerà arrendersi a un senso di impotenza nei confronti della vita. Ma una nuova opportunità lavorativa riaccenderà di colpo il suo entusiasmo e la sua voglia di lottare per la giustizia e per l’amore. La grande novità è l’ingresso in scena di un nuovo personaggio femminile: Clelia Cusati, una giornalista bella tosta che si avvicinerà a Malinconico prima come antagonista e poi come alleata.

Torna Vincenzo Malinconico: le anticipazioni sulla prima puntata della seconda stagione

La seconda stagione continuerà a raccontare la disordinata vita privata di Vincenzo. L’avvocato si troverà ancora scisso fra il desiderio di ricostruire un rapporto con la prima moglie e la voglia di gettarsi tutto il passato alle spalle. Con la differenza che ora la ex Nives sembra aver cambiato prospettiva: ora appare quasi intenzionata a riconquistarlo.

La seconda stagione della fiction è tratta dai romanzi I valori che contano, Sono felice, dove ho sbagliato? e dal racconto Patrocinio gratuito di Diego De Silva, tutti editi da Einaudi. Oltre a Massimiliano Gallo, che interpreta il protagonista, nel cast ci sono Teresa Saponangelo nei panni di Nives, Francesco Di Leva, che impersona Tricarico, Giulia Bevilacqua (nei panni della nuova protagonista Clelia Cusati) e Lina Sastri (che farà Assunta)

Proprio la suocera Assunta diventerà più centrale nella seconda stagione: la donna, in via di guarigione dopo una lunga malattia, tornerà così a essere una figura importante nella vita di Vincenzo, influenzando le sue decisioni e le sue relazioni personali. L’altra donna centrale della seconda stagione sarà poi Clelia, la giornalista arrivata a Salerno. L’avvocato aveva quasi deciso di rinunciare per sempre all’amore, ma l’arrivo della giornalista sconvolgerà tutti i suoi piani.