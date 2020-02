02/02/2020, il fascino delle simmetrie

Curiosità nel calendario: la data odierna, 02/02/2020, è palindroma cioè può essere letta da sinistra a destra o viceversa, da destra a sinistra, senza subire alcuna variazione.

Secondo una leggenda, l’inventore e il primo virtuoso del genere fu il poeta greco Sòtade, vissuto nel III secolo a.C. ad Alessandria d’Egitto. A lui si attribuisce il cosiddetto “Quadrato magico”, un palindromo costituito da cinque parole latine:

SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS il cui senso e significato simbolico rimangono ancora oscuri e che, oltre ad essere leggibile dal dritto al rovescio e viceversa, può essere rappresentata in un quadrato di 5 x 5 caselle all’interno del quale si può leggere nelle quattro direzioni possibili: da sinistra verso destra, e viceversa, oppure dall’alto verso il basso, e viceversa.

La data del 02/02/2020 non è di certo la prima palindroma del XXI secolo: basti pensare al 10 febbraio 2001 (10/02/2001), al 20 febbraio 2002 (20/02/2002) o al 1º febbraio 2010 (01/02/2010). E non sarà neanche l’ultima: infatti, solo nel XXI secolo, seguiranno le date palindrome del:

· 12 02 2021 (12 febbraio 2021)

· 22 02 2022 (22 febbraio 2022)

· 03 03 2030 (3 marzo 2030)

· 13 02 2031 (13 febbraio 2031)

· 23 02 2032 (23 febbraio 2032)

· 04 02 2040 (4 febbraio 2040)

· e a seguire fino al 2092

L’avete notato? In questo secolo è sempre e solo febbraio il mese coinvolto in quanto le cifre dell’anno 20(xx) diventano sempre, se lette al contrario, 02 che indica il mese di febbraio.

Nel XXII secolo invece il mese coinvolto nei giorni palindromo sarà sempre e solo dicembre infatti 21xx letto al contrario è sempre 12, ovvero dicembre, per cui ad esempio la prima data palindroma del XXII secolo sarà il 10 12 2101 (10 dicembre 2101)

E nel XX secolo? A differenza del XXI e del XXII secolo nel ‘900 non ci sono stati giorni palindromi, perché non potevano esserci. Infatti si noterà che le prime due cifre dell’anno 19(xx) lette al contrario danno 91, numero non utile in calendario perché ovviamente ci sono solo 12 mesi, quindi da gennaio (01) a dicembre (12)

Quest’anno il 02/02 coincide inoltre con il “giorno della Candelora”, un giorno molto importante nel mondo religioso perché si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria Vergine benedicendo le candele, che sono il simbolo della Luce di Cristo sugli uomini (da qui il nome Candelora).

Si tratta dunque di coincidenze, ma come ci insegnano molti fisici e padri della psicoanalisi, quali Wolfgang Pauli e Carl Gustav Jung, le coincidenze possono essere stranamente rivelatrici.

La malia delle scritture palindrome è un caso particolare delle simmetrie, ripetizioni nella forma geometrica di un oggetto che sembrano mettere in ordine un Universo caotico.

di Marika Perfetto