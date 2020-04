25 aprile ai tempi del Covid-19. La situazione live dalle webcam

Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. L’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno ma si considera il 25 aprile come data simbolo, perché quel giorno del 1945 coincise con l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere le città.

Tante le celebrazioni in tutti i comuni italiali e nei comuni del golfo. Nel nostro paese di solito si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata che purtroppo quest’anno non ci potrà essere a causa delle restrizioni anti Coronavirus.

In tempi normali le città del golfo con queste belle giornate sarebbero state invase da tanti turisti e locali.

Questa invece la situazione dal vivo dalle spiagge e dal centro di Gaeta.





