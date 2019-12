46enne denunciato per minaccia a pubblico ufficiale

In data 28 dicembre 2019, in Lenola, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà D.F.G. 46 enne del luogo, per il reato di minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il prevenuto, il 24 u.s., aveva inveito, offendendone l’onore e il prestigio nonché minacciando l’incolumità fisica, un ispettore della polizia locale del comune di Lenola, quest’ultimo, durante il proprio servizio, aveva richiesto di spostare alcuni mezzi lasciati in sosta nel centro cittadino.