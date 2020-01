A Formia appuntamento con i banchetti reali nell’arte

Sarà dedicato al banchetto reale l’ultimo appuntamento con il salotto letterario koinè in programma per questo pomeriggio a Formia, alle ore 18,30, nella storica sede di via Lavagna 175. Protagoniste le apparecchiature del tardo 700 e 800 volute dalle famiglie regnanti per esaltare il cibo.

A tavola l’arte si fonde perfettamente con le pietanze per esprimere la massima sintesi del gusto estetico. Gli ingredienti, la disposizione degli invitati, le fantasiose forme abbinate ai colori sono un elemento irrinunciabile degli eventi conviviali. Durante la serata la professoressa Palma Aceto esaminerà una serie di dipinti che introdurranno l’ascoltatore in un contesto storico passato ed il professor Giuseppe Nocca riproporrà gli antichi menu reali nei loro aspetti che li rendono più vicini al gusto odierno.