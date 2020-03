A Formia “M’illumino di meno”, piantumati sette lecci in via Vitruvio

Il risparmio energetico e la riforestazione sono temi molto cari all’amministrazione comunale di Formia e ancora di più ai cittadini come unico mezzo riconosciuto per il contrasto ai cambiamenti climatici. L’edizione 2020 della campagna di sensibilizzazione “M’illumino di meno” è dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, ideata dal 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 Rai.

Un evento di carattere nazionale che questa mattina ha avuto come teatro via Vitruvio, nel pieno centro, dove sono stati messi a dimora e piantumati sette lecci donati dalla rinomata azienda “Recco Gastronomia”, il cui provolone piccante è stato premiato nel 2019 dalla rivista Gambero Rosso come migliore prodotto della penisola.

“Una campagna di sensibilizzazione che l’amministrazione ha intrapreso con azioni concrete e che porta avanti nel pieno rispetto del verde pubblico e soprattutto per la riqualificazione della città – spiega l’assessore alle Politiche Ambientali Orlando Giovannone – Questa mattina sono stati collocati a dimora sette lecci grazie al contributo di una eccellenza cittadina come Recco, con i quali si ritorna ad abbellire via Vitruvio per renderla più verde e sostenibile”.

Il Comune, già dal novembre 2019, anche in occasione della “Festa dell’albero” – quando furono piantumati 300 “eroi verdi” che rappresentavano i primi nati – ha deciso di intraprendere un percorso con i cittadini per la riforestazione collinare, insieme agli alberi messi a dimora durante il mese di febbraio per la riforestazione urbana grazie al contributo dell’Istituto Paritario Professionale per la Sanità e l’assistenza sociale Mater Divinae Gratiae, e la Banca Nazionale del Lavoro”.

“Il valore aggiunto dell’iniziativa odierna è che una eccellenza imprenditoriale di Formia si affianchi al Comune per migliorare la qualità della vita e gli aspetti paesaggistici della nostra città – prosegue l’assessore Giovannone – In tanti stanno aderendo alla campagna ‘Dona un albero alla tua città’ acquistando presso i tre i vivai Garden Valerio srl, Vivaio Nocella e Vivaio del Golfo (Biagio Magri) essenze arboree, siepi e fiori da collocare in spazi pubblici presso aiuole, parchi, vie e scuole”.

Nell’ambito della campagna nazionale “M’illumino di meno” verrà inoltre spenta nella giornata di oggi l’illuminazione della Torre di Mola per sensibilizzare l’attenzione dei cittadini alla riduzione dell’inquinamento luminoso.