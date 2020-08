“Rivolgo un cordiale benvenuto a nome mio personale e di tutta la Città ai regatanti, agli armatori, ai rappresentanti della Federazione Italiana Vela e dell’U.V,A.l. convenuti a Gaeta in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura. Vi ringrazio per aver scelto la nostra città quale sede di un evento di così grande importanza”. Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, saluta gli armatori, circa 60, che saranno al via il 25 agosto al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura.

“Vi assicuro che in questo periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, -continua il primo cittadino- è stato notevole lo sforzo organizzativo per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione. Consentitemi ora di rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati in questo frangente: Luca Simeone, Amministratore Delegato della Base Nautica Flavio Gioia, sempre disponibile per qualsiasi evento che si svolge nel nostro Golfo; Giacomo Bonelli, Commodoro dei Circoli Velici; Vincenzo Addessi, Presidente dello Yacht Club Gaeta; Pietro Erasmo Valente, Presidente del Club Nautico Gaeta; Gianluca Di Fazio, Presidente della Sezione L.N.I. di Gaeta; e per ultimo, ma non per minor importanza, un mio particolare ringraziamento rivolgo al Consigliere Federale F.I.V. della IV Zona, Costanzo Villa, vero cuore pulsante del Campionato. Atutti auguro «Buon Vento»”