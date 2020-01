A Minturno l’evento Telethon “Camminiamo per la vita”

Domenica 5 gennaio 2020 evento Telethon a Minturno organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Folk I Giullari.

Per il trentennale di Telethon è stata organizzata una camminata solidale di 4km nel centro storico di Minturno: il ritrovo è alle ore 9.30, per le iscrizioni, in Piazza Portanova. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Atletica Olimpic Marina e l’Avis.

Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 presso il Castello Ducale di Minturno, la Tombolata pro Telethon, con l’intervento dei ragazzi del

Centro Diurno Arca di Noè Cooperativa Osiride che si esibiranno con balli e la visione in anteprima di un cortometraggio.

Intrattenimento di Filippo Merola, direttamente dal programma “Vieni da me” di Caterina Balivo di Rai Uno, l’intervento di Laura Miola, testimonial ufficiale Telethon, nonché delegato alle politiche sociale del Comune di Minturno, infine l’intrattenimento della Befana.