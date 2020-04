Alla guida con a bordo una mazza da baseball ed un bastone di bamboo. Denunciato 36enne

In data 07 aprile 2020, i Carabinieri della sezione radiomobile di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio deferivano stato libertà per il reato di “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” un 36enne del luogo.

Nella specifica circostanza, gli operanti, a seguito di perquisizione veicolare rinvenivano occultati sotto il sedile lato guida n. 1 bastone di bamboo lungo cm 50 e n. 1 mazza da baseball in legno lunga cm 60, entrambi sottoposti a sequestro.