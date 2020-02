Arrestato l’autore della rapina all’ufficio postale del 21 febbraio. In casa aveva una pistola completa di caricatore

Il 28 febbraio 2020, in Aprilia, al termine di un’attività d’indagine susseguente alla rapina commessa all’ufficio postale di Aprilia, largo marconi, il 21 febbraio u.s., i militari del norm del locale reparto territoriale, hanno tratto in arresto, F.S., 52enne, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola beretta cal. 9×21, completa di 15 cartucce, asportata durante un furto in abitazione nell’anno 2016 e del medesimo abbigliamento indossato nell’evento delittuoso del 21 febbraio scorso.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Latina come disposto dall’a.g.