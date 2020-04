Associazione “Realtà Comune” dona mascherine a ‘Dono Svizzero’ e ‘Santa Maria Goretti’

Nei giorni scorsi l’Associazione Culturale “Realtà Comune”, realtà associativa nata un anno fa a Latina, ha deciso di voler svolgere la propria parte relativamente alla donazione di 700 mascherine chirurgiche per il personale sanitario degli ospedali “Santa Maria Goretti” di Latina e “Dono Svizzero” di Formia.

Tale attività, voluta fortemente da tutti soci dell’associazione, ha riscontrato un grande successo.

“Siamo davvero entusiasti – dichiara il Presidente Marco Maestri – di aver dato un nostro piccolo contributo alla comunità, in particolar modo al personale sanitario di questi due ospedali che da troppi

giorni, ormai, sono in prima linea per contrastare il Covid-19”.

A fare eco rispetto a quanto detto dal Presidente Marco Maestri sono Gennaro Rubiconti e Andrea Iannella referenti Sud Pontino dell’Associazione “Realtà Comune”. “Ci troviamo di fronte ad un periodo

delicato che ci rende orgogliosi di aver compiuto un’azione di service verso tutti gli operatori ospedalieri che, a vario titolo, sono protagonisti assoluti di questo momento particolare per il Paese. A loro va tutto il nostro ringraziamento”.