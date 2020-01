Ausonia pari a Roma contro il Campus Eur, Gaeta accorcia le distanze: le ultime dai campi

Continua la scalata per la promozione nel girone B dell’Eccellenza della regione Lazio: i favoriti al titolo sono la Polisportiva Insieme Ausonia e il Gaeta rispettivamente ai primi posti della classifica.

Pareggia l’Ausonia 3-3 in trasferta con il Campus Eur riuscendo ad espugnare la difesa più forte del campionato con soli 13 gol subiti.

Penalizzata fortemente da infortuni, squalifiche e soprattutto recenti influenze che hanno dimezzato la rosa, ma nonostante ciò riesce a mantenere la vetta.

Campo spianato per il Gaeta che vince per ben 0-4 contro la Polisportiva città di Paliano, riducendo le distanze a -2 dalla prima in classifica, aumentando la competizione per questo desiderato primo posto.

Vittoria sudata del Formia Calcio con un sofferto 1-0 contro l’Atletico Lodigiani, bloccato a 31 punti con il Casal Barriera, complice di una vittoria contro Arce per 2-1.

Stessa sorte per l’Itri Calcio, 3 punti che gli permettono al momento il posto salvezza dai play-out, a -1 dal Formia Calcio, minacciato dall’Atletico Vescovio e dalla Città di Paliano sempre in agguato per assicurarsi la salvezza.

Pareggio anche in casa Cisterna e Atletico Vescovio.

Più 3 per Sezze e Palestrina che cercano spazio nelle parti alti della classifica.

di Gabriele Pisano