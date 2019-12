Azioni di contrasto alla povertà a favore delle persone con fragilità sociale, il Distretto predispone un intervento straordinario

Il Distretto Socio-Sanitario LT/5 ha predisposto un intervento straordinario per la fornitura di cesti durante le imminenti festività natalizie.

“Proseguiamo con azioni concrete – commenta il Sindaco del Comune capofila del Distretto Cosmo Mitrano – grazie alla grande intesa tra tutti i Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto Socio-Sanitario LT/5.

Un’attvità sinergica che ci consente di dare risposte immediate al territorio e soprattutto alle esigenze delle persone con una fragilità e disagio sociale. Anche in questa iniziativa, programmata nei tempi giusti confermiamo la volontà di far sentire le Istituzioni più vicine alle al cittadino. L’azione programmatica ed amministrativa del Distretto Socio-Sanitario LT/5 è finalizzata, anche in questa circostanza, al contrasto alla povertà attraverso un intervento che predisponiamo in un periodo particolare dell’anno.

Durante le festività natalizie – prosegue il primo cittadino – le persone che vivono un disagio sociale avvertono maggiormente quel senso di solitudine ed abbandono che spesso sfocia nell’indifferenza da parte di chi potrebbe fare di più. Il nostro compito pertanto è quello di contribuire ad abbattere soprattutto quel muro dell’indifferenze. Per tale motivo abbiamo ritenuto opportuno predisporre un calendario per la distribuzione di circa 600 cesti alimentari acquistati dal Distretto Socio-Sanitario e che in questi giorni sono consegnati dai rispettivi uffici dei servizi sociali dei Comuni che costituiscono il Distretto Socio-Sanitario LT/5 alle famiglie in stato di disagio e residenti nei nove”.