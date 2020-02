Carnevale 2020, grande festa a Gaeta (#foto-#video)

Grande emozione a a Gaeta con la quarta edizione del Carnevale. Tantissime persone per assistere ad un evento unico con corsi mascherati, carri allegorici, videomapping e proiezioni artistiche, spettacoli di altissimo livello e coinvolgenti come il volo dell’angelo e lo spettacolo “Incanto” della Compagnia dei Folli.

“Un primo appuntamento che è andato benissimo grazie al lavoro di una squadra che ringrazio, dalla consigliera Gianna Conte che con dedizione ha seguito il corretto svolgimento del tutto, dalla programmazione alla realizzazione, agli amici Carristi del Golfo, davvero bravissimi che realizzano carri allegorici di altissimo livello artistico, ai media partner e a tutti coloro che a vario titolo lavorano quotidianamente togliendo anche del tempo alle proprie giornate per arrivare ad un risultato che pone Gaeta sul palcoscenico nazionale del Carnevale. Grazie di cuore soprattutto ai più piccini, tantissimi bambini che hanno sfilato e riempito di gioia la nostra giornata, a tutti i cittadini del Golfo che hanno partecipato all’evento ed ai turisti che sono venuti in città appositamente. È questa Gaeta che emoziona, che fa sognare, Gaeta si illumina tutto l’anno anche grazie al suo Carnevale. Evviva il Carnevale di Gaeta!“. Così il sindaco Cosmo Mitrano commenta il successo di questa quarta edizione.

Quattro i carri allegorici, costruiti dall’Associazione Carristi del Golfo, che hanno sfilato per le vie di Gaeta da Piazza XIX Maggio, proseguendo per Piazza Carlo III, Fontana di S. Francesco, per concludersi di nuovo in Piazza XIX Maggio sede del Villaggio del Carnevale.

Sedici metri di lunghezza per un’altezza di 15 metri ogni carro e quattro i temi:

“Segnali di fumo”: Un giardino fiorito ed una natura incontaminata. Questa l’ambientazione di “segnali di fumo”. Un mappamondo che aprendosi mostra due mani che sorreggono un bimbo, nella parte centrale si mostrano due ragazzi, in quella laterale le farfalle sono posate sui fiori il tutto in un contesto di paesaggi naturali e incontaminati. Il carro allegorico infatti intende richiamare l’attenzione sul problema globale dell’inquinamento del Pianeta.

“Grease”: Spumeggiante, iconico, indimenticabile, Grease ha segnato un’epoca e consacrato la stella John Travolta nel mondo dei musical. Il film ha letteralmente spopolato con la storia d’amore tra Danny, il bad boy del liceo, e Sandy. Tra i due scocca l’amore nelle romantiche caldi notti estive, ma poi, circondati dai rispettivi gruppi di amici, i due cominciano ad avvertire qualche problema. Sandy rivorrebbe il ragazzo dolce e gentile conosciuto, mentre Danny viene risucchiato dal vortice della sua banda di ragazzi della scuola. Ed è proprio questa la scena che stiamo vedendo anche nella politica italiana, dove il John Travolta della situazione è proprio il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

“L’alchimista illuminato”: Il carro allegoricamente raffigura un alchimista illuminato, un uomo capace di vedere oltre la classica mentalità del territorio segnando finalmente la giusta via per rimettere in piedi il Golfo di Gaeta. Propone collaborazioni di tutti i tipi allo scopo di creare un indotto comprensoriale, cerca di esportare il nostro brand territoriale anche all’estero, arrivando perfino in Cina e fa spesso da apripista su numerose nuove iniziative di sviluppo, che cominciano a dare non solo al suo comune, ma anche a tutto il Golfo di Gaeta, una visibilità mai avuta, prima in ambito nazionale ma ora anche in ambito internazionale. Chi sarà mai?

“La belva nel cuore”: Dalla giungla spunta una belva feroce e mostruosa che incute timore e spaventa tutti. Punta la sua rabbia su una fanciulla che indifesa riesce però, nonostante la sua fragilità, a suscitare nel gorilla un sentimento d’amore tanto che decide di risparmiare la donna dimostrando così un animo nobile.

Davanti a ogni carro si sono esibiti circa 400 figuranti provenienti dalla Scuola di Danza “Il Centro del Movimento”, dalla Palestra “Lina Villa”, da Paradise Village Fitness, dalla Palestra Dance & Fit Center e da A.S.D. Sueño Latino.



Una webcam che punta sulla Fontana di San Francesco permette di ammirare live la festa anche a coloro che non possono intervenire alla manifestazione.

Ad animare la manifestazione Radio Tirreno Centrale, organizzatore del concorso della mascherina più bella.

Splendidi il Volo dell’Angelo e gli spettacoli della Compagnia dei Folli “Incanto” e “Danza verticale”.

“Incanto” è un intreccio delicato ma allo stesso tempo forte di rituali di corteggiamento e battaglie. Le forze del maligno si impadroniscono del nostro eroe relegandolo con un sortilegio a guerriero delle tenebre: il suo coraggio e la sua lealtà saranno sfruttati per la conquista e la distruzione del mondo. Solo la dolcezza dell’amata, scelta dalle forze del bene, riuscirà a rompere l’incantesimo per riportare, nel cuore oscurato del giovane, amore e felicità. La storia scorre, incalzando sempre più la fantasia del pubblico, tra attori su trampoli, fuochi d’artificio, spade fiammeggianti ed ambientazioni fiabesche.

A seguire, sul Palazzo Comunale di Gaeta, la performance “Danza verticale“: la danza nel nostro immaginario raggiunge altri luoghi e le pareti verticali si fanno palcoscenico per le nostre vertical dance. I danzatori come fate sospese alla luna volteggiano in aria per raccontare di mondi incantati dove le storie ci accompagnano in luoghi immaginari dove regna la meraviglia e lo stupore.

Fino al 25 febbraio, dal tramonto, da non perdere “I colori del Carnevale” attraverso le proiezioni artistiche e i videomapping nelle piazze e nei vicoli di Gaeta:

Carnevale in prosa –> Piazza Mare all’arco

Facciamo festa –> Piazza Mazzoccolo

A casa di Pulcinella –> Piazza G.Sapienza

Il corso mascherato –> Corso Cavour e Piazza Buonomo

Verso il Carnevale –> Piazza della Libertà

Sospesi tra i coriandoli –> Piazza Mons. Di Liegro

Carnevale a Gaeta 2020 –> Piazza XIX Maggio

Oggi a Gaeta! (foto selfie corner) –> Chiesa di S.Biagio

I colori del tempio –> Tempio di S. Francesco Via S.Giovanni Bosco

Mascherine in allegria –> Piazza Traniello – Piazza Cardinal De Vio

Gaeta vi aspetta domenica 23 e martedì 25 febbraio con gli altri due appuntamenti del Carnevale 2020!