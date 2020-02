Casa della Cultura di Fondi, trasparenza in vista delle elezioni

Come preannunciato fin dalla nascita della Casa della Cultura, il Comitato promotore intende mantenere un clima di trasparenza verso i tanti che hanno deciso di sottoscrivere in questi mesi il manifesto in sostegno a questa nobile causa.

Pertanto, in linea con il manifesto e con il regolamento interno, tutti coloro che sono intenzionati o propensi a vivere attivamente la campagna elettorale per le comunali ormai alle porte sono chiamati a fare un passo indietro dal Comitato. Non si tratta di una sospensione dell’associazione che rappresentano ma un avvicendamento con un altro membro della stessa associazione che entrerà di diritto a far parte del Comitato.

A tal riguardo, con spirito di trasparenza ci teniamo a precisare che in questi giorni alcuni membri del Comitato hanno dato le dimissioni poiché hanno deciso di affrontare la sfida elettorale. A loro e a tutti quelli che dentro e fuori il mondo della cultura cittadina decidano in questo periodo di concorrere all’Amministrazione della Città va il nostro in bocca al lupo, nella speranza che a dispetto dell’area politica o civica che rappresentano, sappiano mettere al centro delle loro idee e del loro agire il bene comune e l’attenzione al mondo della cultura e delle arti in genere, troppo spesso rilegate alla marginalità delle azioni politiche e amministrative.

Il Comitato promotore della Casa della Cultura si impegna a garantire – come abbiamo più volte ribadito anche in tempi lontani dalla scadenza elettorale – che nessuno strumentalizzi la cultura e l’idea della Casa della Cultura come qualcosa di parte, ma al contrario auspica che tale sogno cammini sulle gambe di un numero sempre maggiore di persone, perché i grandi cambiamenti sono quelli che crescono nella condivisione delle idee.