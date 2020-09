“Cari studenti e cittadini tutti, domani inizia la scuola anche in tutto il nostro territorio comunale. Nell’augurare a voi, ai docenti e non docenti e alle famiglie un sereno anno scolastico mi è sembrato opportuno rinnovare a l’invito al rispetto delle indicazioni di prevenzione già più volte richiamate. In particolare, vi invito

▪️all’USO DELLA MASCHERINA

▪️al MANTENIMENTO DELLE DISTANZE

▪️ e a SCARICARE L’APPLICAZIONE IMMUNI

Colgo, inoltre, questa occasione per comunicare che tutte le cerimonie in programma in questi giorni non verranno annullate ma per la nostra massima sicurezza dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure di contenimento, in quanto verranno inaspriti i provvedimenti e i controlli”.

Così il sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo.