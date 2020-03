Chi è il giocatore che ha segnato più goal in Europa?

Parlare di “marcatori” sarebbe riduttivo considerando un campionato come la Champions League. Il campionato di calcio più importante d’Europa, infatti, è nelle mire di moltissimi giocatori che, ogni anno, cercando di entrare nell’Olimpo dei più grandi di sempre. Tra giovanissimi marcatori e veri e propri capocannonieri di tutti i tempi, in Europa League, ma ancor di più in Champions League, si sono susseguiti, nel corso degli anni e dei decenni, dei personaggi che sarà difficile ritrovare negli anni a venire. Questo articolo, in ogni caso, si concentrerà sul “fenomeno dei fenomeni” del calcio moderno.

In questa breve classifica si andrà a conoscere la top 5 dei più grandi realizzatori di goal nella storia della Champions League. Alcuni di questi sono nomi conosciutissimi all’interno del circus mentre altri sono quei nomi che mai ci si aspetterebbe di trovare in una classifica “the greatest of all time” o, come dicono negli States, the GOAT.

La lotta per il 4° posto

Si inizia questa classifica con un testa a testa tra due fuoriclasse di ieri e di oggi. Si parla, infatti, di Karim Benzema e di Robert Lewandowski. Il primo dei due, è il forte attaccante di origini algerine ma naturalizzato francese del Real Madrid. Il suo palmares è davvero pazzesco. Benzema, infatti, ha segnato 64 goal con la maglia di Real Madrid e di Olympique Lione. Un risultato davvero fuori dal normale che ha portato il calciatore francese al 5° posto del ranking di maggiori marcatori di tutti i tempi. Dietro di Benzema si piazza l’olandese Ruud van Nistelrooij mentre, a pari merito di goal, si piazza il polacco Robert Lewandowski.

Il capitano del Bayern Monaco, infatti, ha messo a segno lo stesso numero di goal di Benzema ma, tuttavia, in molte meno partite. Il polacco, infatti, ha una media di goal pari allo 0,74 di goal per partita, mentre Benzema appena sopra il goal ogni due partite. I 64 goal di Lewandowski, infatti, sono stati segnati in appena 86 partite mentre sono 119 le presenze di Karim Benzema. Ma, chi lo sa, la classifica potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro.

Un campione del passato

Ancora imbattuto è il record per il terzo posto di maggiori goal messi a segno in Champions League. L’attuale allenatore della Sezione B del Real Madrid, infatti, è il fuoriclasse Raul Gonzales Blanco, classe 1977, ma con uno stile ed uno smacco inimitabili e, con un eufemismo, quasi eterni. Il giocatore spagnolo stava per diventare una vera e propria bandiera dei blancos dal momento che giocò 550 partite con la maglia del Real Madrid mettendo a segno quasi 230 goal. In seguito, l’attaccante ha vestito le maglie di Shalke 04 e di altre squadre minori fino a passare al ruolo di allenatore della massima squadra spagnola.

In Champions League sono 71 le reti messe a segno con la maglia della squadra spagnola e della squadra tedesca. Un record, quello di Blanco, che è stato battuto solo dai due super fuoriclasse che verranno presentati nell’ultimo paragrafo.

L’eterna lotta tra Ronaldo e Messi

Ronaldo e Messi si stanno scambiando, da ormai molti anni, il primo ed il secondo gradino del podio di miglior giocatore di sempre. L’argentino è, attualmente, il leader della classifica dei maggiori marcatori della storia del calcio mentre il portoghese è alla continua ricerca dell’Olimpo eterno mettendo a segno goal con tutte le squadre con le quali è sceso in campo finora.

Cristiano Ronaldo comanda classifica con 129 goal messi a segno in 173 partite mentre Lionel Messi ne ha segnati “solo” 113 su 141 presenze. La media goal, quindi, del portoghese è leggermente più bassa di quella dell’argentino ma ci sono ancora 16 goal di differenza tra i due.